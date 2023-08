Megaoperativo en las rutas de la Quebrada para asegurar el retorno de las urnas

Tras el proceso eleccionario que se vivió este 13 de agosto en todo el país, se espera la llegada de las últimas urnas de las localidades más lejanas de la capital jujeña para sumarse al escrutinio definitivo.

En este contexto, el Ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, dialogó con AM630 y explicó que se montó un operativo de alrededor de 700 efectivos de la fuerza para asegurar el retorno de las urnas del norte de Jujuy.

“Estamos trabajando en zona norte en lo que es Purmamarca, Tilcara y Humahuaca , asegurando las rutas teniéndose en cuenta que todavía quedan algunas urnas para bajar y evitando cortes en cualquiera de estos puntos que son conocidos, pero fundamentalmente el de Purmamarca que era el más complejo”, detalló Corro.

Además el Ministro indicó que si bien no se registraron cortes de rutas en las primeras horas, se está trabajando para asegurar el libre tránsito: “Por ahora está asegurado, no hay cortes, sí había muchos escombros al costado de la ruta así que está el personal policial trabajando en eso en estos momentos, en la regulación de tránsito y sacando los escombros que había sobre la calzada”.

Luego agregó: “Tengo entendido que lo que es la zona de Abra Pampa y La Quiaca, había algunas personas al costado de la ruta, pero eso vamos a ver cómo evolucionan en unas horas. Nuestro trabajo por ahora está centrado en lo que es la zona de la Quebrada”.

Corro explicó que si bien no hay cortes de rutas, sí hay personas apostadas a la vera de la misma. “En el lugar había personas apostadas a los costados, no hubo ningún incidente hasta ahora, no hay personas detenidas, los pocos que estaban a los costados están retirándose así que el trabajo está centrado en retirar los escombros para que el tránsito esté fluido y que esté todo liberado”.

Permanencia policial en rutas de la Quebrada

En este sentido, el Ministro de Seguridad indicó: “Durante la jornada va a permanecer la presencia policial en la zona para ver cómo evoluciona esto y seguir trabajando en lo que es el corredor turístico, en todo lo que es hasta la zona de Humahuaca, y analizando la evolución de los otros cortes que teníamos anteriormente en Abra Pampa y La Quiaca”.

En tanto en Tilcara “habíamos tenido cortes en los días pasados y permanecían escombros a los costados, no hay personas cortando en estos momentos, sí había algunas personas que se habían reunido al costado de la ruta, pero no hubo incidentes”.