Milagro Sala: «Sigo firme y con ganas de trabajar»

La líder de la Tupac Amaru recibió a la prensa en el barrio de Cuyaya donde cumple prisión domiciliaria y se refirió a a su detención, y a la política macrista y de Alberto Fernández.

–¿Qué es lo peor que viviste en estos cuatro años que llevás detenida?

–Lo peor es que se han quedado sin trabajo 5000 compañeros, que se cerraron todas las fábricas. Por ejemplo: en el caso de la textil había 300 trabajadores y hoy quedan 15. Cuando las construimos fue para que los compañeros tengan puestos de trabajo seguro. Otra cosa que sufrí es la persecución nefasta que vivieron todos mis compañeros. Se hicieron allanamientos sin respetar siquiera que había niños. Fue una persecución visceral y con mucho odio racial.

–¿Cómo analizás los cuatro años de macrismo?

–Veo que el país está devastado, está destruido, estamos endeudados. En 12 años –y no te lo digo porque sea kirchnerista–, el kirchnerismo trabajó para salir del Fondo Monetario y luego de los cuatro años de Macri el FMI se reinstaló en el país para decir cómo había que comenzar con los grandes ajustes. Lamentablemente, los primeros que pagaron fueron los jubilados, los estatales, la salud y la educación. Se recibió la plata pero nadie sabe dónde está. Es doloroso para los argentinos, pero no sólo tiene la culpa Macri sino también los medios que fueron cómplices de esto. Los medios que aplaudían y entretenían al pueblo diciendo que el kirchnerismo se robó todo. Y hoy ellos se robaron todo y más.

–Después del macrismo, ¿cómo deberían encarar el trabajo las organizaciones sociales?

–Los dirigentes tenemos que tener conciencia de que hay una juventud que está avanzando. Habría que darle lugar a la juventud. Que los jóvenes comiencen a desarrollarse en política porque son el futuro. Muchos dirigentes tenemos que tener la suficiente humildad para estar al lado de Alberto y Cristina para reconstruir la patria. Pero reconstruir en serio, no con un bolsón de mercadería o un plan trabajar. La única manera de reactivar el país y el mercado económico es dando trabajo, aumentando los sueldos, haciendo lo que hace ahora Alberto. Reactivar el mercado económico, reactivar el trabajo en las tierras, reactivar las empresas que se han cerrado para que los que quedaron sin trabajo vuelvan a recuperar sus empleos. El país se reconstruye entre todos, no únicamente con los que gobiernan. Siento que es esa la apertura de Alberto y Cristina, es una unidad con todos: la patria no se reconstruye con dos ni con tres. Ni con esos famosos licenciados en la pobreza, ni esos famosos que te dicen cómo hay que mover el país.

–Alberto Fernández asumió en un contexto latinoamericano hostil, ¿cómo ves lo que pasa en la región en los últimos tiempos?

–Por supuesto que estamos en un contexto diferente al de Bolivia, Chile o Brasil. Alberto está desarrollando todo un trabajo para el beneficio de los que menos tienen, cuando en todos los otros países están quitando beneficios para los que menos tienen. Yo confío mucho en el pueblo de Bolivia porque Evo (Morales) dignificó a su pueblo. Lo que hoy pasa en Chile en parte es beneficioso porque el pueblo sigue en las calles peleando. Después de 30 años, como dijeron los propios chilenos, «despertaron» y salieron a pelear por un hospital público, por la salud pública. Todas las peleas que hay en Latinoamérica son en contra de los Estados Unidos. Los pueblos no están agachando la cabeza y no tienen miedo. La resistencia de Latinoamérica hoy es muy fuerte.

–En estos años, ¿revisaron qué pasó con la agrupación?

–Sí, hicimos una autocrítica. En qué fallamos. No tuvimos tiempo de preparar políticamente a nuestros compañeros porque queríamos resolver lo urgente, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda digna. Nos matamos tratando de que en el barrio donde construía la Tupac no falte nada. ¿Fue algo grave? No fue algo grave. Quizás hoy nos pillaron desprevenidos porque nunca nos habíamos imaginado que nos iban a encarcelar, pero queríamos resolver todo lo que los compañeros venían sufriendo desde la década del ’90. Los 12 años del kirchnerismo fueron poco para nosotros. ¿Nos equivocamos? Sí, delegamos responsabilidades en quienes no teníamos que delegar y no preparamos a los cuadros políticamente.

La detención

Hace un año Milagro cumple prisión domiciliaria en su casa. Pero a lo largo de los cuatro que lleva detenida fue trasladada al menos en seis ocasiones. Gracias a la intervención de organismos internacionales, entre ellos de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, volvió al barrio de Cuyaya. «Me tuvieron de un lugar a otro y eso fue para que tenga miedo, para que me quiebre», dice Milagro antes de enumerar cada lugar en el que estuvo. «A mí me encerraron en cuerpo y alma, en cuerpo más que en alma, pero lo que no pudieron nunca encerrar fueron las ideas. Sigo firme y con ganas de trabajar. Trabajo desde los 16 años y voy a seguir trabajando porque nunca me gustó que me mantengan».

–¿Sentiste miedo en estos años, cuando estuviste en la cárcel?

–Miedo no. Lo que sentí es mucha indignación por lo que me pasaba y al resto de los compañeros. Y de no saber nada de lo que le pasaba afuera. Porque nadie podía portar una camiseta o una remera de la Tupac porque los policías de civil les pegaban. Ese es el miedo que tuve. Soy una persona de carne y hueso y de sentimientos. Y tuve sentimientos de mucha tristeza porque los compañeros se quedaban sin trabajo.

–¿Cómo te imaginás cuando te digan que estás en libertad?

–No quiero ni imaginarme. Simplemente quiero la libertad de todos mis compañeros que por el sólo hecho de estar a mi lado hoy están presos. Quiero la libertad para todos los presos políticos de la Argentina y de Latinoamérica. Porque vos podés equivocarte, pero lo que nosotros no hicimos es robar. Nunca tuvimos la intención de competir con el Estado, nosotros queríamos dignificar a los compañeros.

Fuente: Tiempo Argentino