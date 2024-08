Multitudinario desfile en Ciudad Cultural conmemoró un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño

Este viernes 23 de agosto, el pueblo de Jujuy celebra el 212 aniversario del Éxodo Jujeño. El desfile se cívico, militar y gaucho se desarrolló en Ciudad Cultural. Más temprano, por la mañana se realizó un acto en Plaza Belgrano con la presencia del gobernador Carlos Sadir y autoridades provinciales y municipales.

desfile en Ciudad Cultural

Canal 7 de Jujuy mostró los momentos del desfile cívico, militar y gaucho con una transmisión que inició a las 10:00.

La transmisión en vivo:

Además, este viernes también desde las 19 horas, el canal trasmitirá la inauguración del Cabildo Histórico que contará con la presencia de funcionarios nacionales.

Con un acto protocolar, se conmemoró en Plaza Belgrano el 212° aniversario del Éxodo Jujeño

Encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador, Alberto Bernis, el intendente Raúl Jorge, funcionarios provinciales, comunales, legisladores y demás autoridades, se realizó en la mañana de este viernes 23 de agosto la ceremonia conmemorativa en Plaza Belgrano que fue acompañada por la presencia de abanderados de escuelas secundarias, miembros del Ejército, Gendarmería, Policía Federal, Veteranos de guerra de Malvinas y agrupaciones gauchas.

Allí, como cada año, se cumplieron con los homenajes al General Manuel Belgrano y al heroico pueblo jujeño por su valiosa participación en el Éxodo Jujeño, hecho trascendental de suma importancia para el proceso independentista.

acto 23 de agosto

“Esta es una fiesta muy sentida para los jujeños que tiene que ver con el sacrificio del pueblo de Jujuy en pos de la libertad y la consolidación de nuestra República” dijo el gobernador Sadir.

Sobre la visita de la vicepresidente, el mandatario provincial indicó que siguen a la espera de su arribo junto a autoridades nacionales que estiman participará en la tarde de la inauguración del Cabildo “No nos olvidemos que ayer estuvo en sesión, así que esperamos que legue hoy” indicó.

Sadir destacó la participación de los jujeños ayer en la marcha evocativa pese a la llovizna y el frio, “aun así fue admirable tanto la gente que participó en la recreación del Éxodo, como los vecinos que acompañaron el paso de la marcha en los puentes y márgenes del Xibi Xibi. Es muy emocionante”.

Acto 23 de Agosto

Por otra parte se refirió al Cabildo histórico que se inaugurará en horas de la tarde. “El Cabildo va a ser un hito para Jujuy; revalorizarlo significa revalorizar la historia de Jujuy. Es un lujo tener esta obra en la provincia que será un atractivo mas para el turismo, con un museo interactivo que también permitirá mostrar la historia de Jujuy” indicó.

“Una página histórica imborrable”

El historiador Daniel Balmaceda, realizó un sentido homenaje al General Belgrano y a la gesta de los jujeños. Destacó la figura del prócer “creador de las dos banderas; quien supo de sacrificios y es por eso confió en el pueblo jujeño y no dudó en pedirle que se sacrificara. Un hombre que pensaba en el bien común, en el futuro de la Nación y que proyectaba estratégicamente, tal como sucedió con el Éxodo del 23 de agosto sin el cual no hubieran existido luego las batallas de Tucumán y de Salta, una hazaña histórica que no se dio en el continente”.

Resaltó el valor del pueblo jujeño “de las madres que daban a sus esposos y a sus hijos, y de esos civiles que fueron tan valientes como soldados”.