Panaderos de Jujuy aseguran que el feriado nacional es totalmente 'innecesario'

En la tarde del lunes, el Gobierno Nacional anunció que se decretó feriado nacional para este martes 20 de diciembre ante el triunfo de la Selección Argentina en Qatar 2022 y su llegada al país.

El objetivo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo, que los argentinos puedan salir a festejar en caravana junto al equipo que logró ganar la Copa del Mundo en Qatar.

El recorrido que está estipulado es: Ezeiza - Av. Ricchieri - Dellepiane - Av 25 de Mayo - Av. 9 de Julio - Libertador - Figueroa Alcorta - Libertador- General Paz - Ricchieri - Ezeiza. Comenzará durante la mañana y se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

En este contexto, Luis Cucchiaro, referente del Centro de Industriales Panaderos de Jujuy, dialogó con La Primera Hora de AM630 - Lw8 y explicó: “Esta fue una navidad atípica porque hasta ayer, la gente estaba muy conectada con la Selección, detrás de los partidos y muy desconectada de lo que es la fiesta, asique creo que estos días se van a apurar con respecto a las compras para la mesa de navidad”.

Luego Cucchiaro hizo referencia a las repercusiones que tiene el sector con respecto al feriado nacional decretado por el Gobierno. “Ayer en la tarde comenzó a circular el rumor de que iban a decretar el feriado, pero nos perjudican totalmente porque imagínense que en vísperas de las fiestas, estamos todos preparando y tratando de organizar las producciones”.

Más adelante agregó: “Por el feriado y la falta de los empleados a sus respectivos lugares de trabajo, vamos a tener que atrasar el trabajo, no solamente porque uno no puede abrir, sino porque no hay movimiento en la calle, la gente aprovecha para quedarse en la casa. Estamos todos muy contentos con este festejo de la Argentina, pero me parece que este feriado es muy innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 1.800 kilómetros de la capital del arribo donde van a estar los jugadores”.

El referente del Centro de Industriales Panaderos aseguró: “Es una gran pérdida para nosotros porque se tuvo que suspender pedidos; por las fiestas estamos teniendo varios pedidos de budines y pan dulces pero no tengo gente que lo produzca”.

Y finalizó: “Este feriado fue sorpresivo, no estaba nada planeado para soportar la pausa de la actividad, fue de la noche a la mañana asique estamos totalmente perjudicados”.