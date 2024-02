Paro de colectivo en Jujuy: "Si la situación no se resuelve, vamos a incrementar la medida de fuerza"

Este jueves, no habrá colectivo de corta y media distancia en Jujuy por 24 hs. El servicio volverá a la normalidad el viernes 9 de febrero, según confirmó UTA Jujuy.

Sergio Lobo, secretario general dialogó con Canal 7 de Jujuy sobre la difícil situación que viven y comentó que se adhieren al paso al ser "una junta ejecutiva que respondemos al Consejo Directivo Nacional y siempre que el Consejo, a través de su secretario general, decide algo, vamos a respetar la decisión de nuestra central".

Manifestó, que el problema que persiste es en todo el interior del país "por el hecho de que falta lo más importante para que todo funcione que es el Gobierno Nacional y también, no solo por la paritaria sino por el cobro de los salarios de enero. La provincia hizo un aporte adicional para que los compañeros puedan percibir el 30% del salario de enero, pero falta el Gobierno Nacional", explicó, sobre los motivos que desencadenaron el paro.

Indicó, que mañana van a acatar el paro de 24 hs y " si la situación no se resuelve, la semana que viene vamos a tener incremento en esta medida de fuerza ".

En cuanto a los colectivos de larga distancia, comentó que también se encuentran en discusión salarial y tienen otra situación "que viene siendo acompañada con el tema de incrementos tarifarios constante y hace que el sistema pueda funcionar".

Por su parte, también habló con el programa "La Mejor Mañana" de AM630 y comentó que tras el paro, la UTA y Fatap retomarán las reuniones con el Gobierno Nacional porque con la quita de subsidios, el pago a los salarios se dificulta en todas las provincias del interior que lo reciben desde el 2003.

Reclamos de choferes de Jujuy

Lobo, aseguró que la provincia acreditó fondos a las empresas lo que generó que puedan pagar el 30% de los salarios de enero "y solo existe esa confirmación".

Reiteró, que el transporte en la provincia está en estado de alerta. "Entre hoy y mañana tenemos reuniones con empresarios y funcionarios de la provincia y en caso que de no se revierta la situación, seguramente vamos a entrar en una medida de acción gremial por tema salario en la provincia de Jujuy ".

Afirmó que lo que ocurre "no es un problema de provincia, no es un problema de empresa y no es problema de sindicato; es un problema nacional porque el nuevo Gobierno determinó que no va a mandar más subsidios al transporte. Las empresas del interior del país, no cuentan con el subsidio nacional y en la provincia es el mayor ingreso que tiene, ya que se paga el 70% del salario de los trabajadores".