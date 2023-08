PASO 2023: el transporte en San Salvador de Jujuy no será gratuito

A pesar de que el Gobierno Nacional haya indicado el pasado jueves en el Boletín Oficial que el transporte será gratuito tanto para las elecciones PASO como así también para las Generales, en Jujuy la disposición no alcanza al transporte urbano de pasajeros de la capital.

Bajo el argumento de “facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios”, el único servicio de transporte que será gratuito en Jujuy es el de media distancia.

Pablo Giachino, Secretario de Transporte de Jujuy, dialogó con Canal 7 y explicó que no van a adherir al decreto que se ha publicado en el Boletín Oficial acerca de la gratuidad del transporte.

“Hemos tratado de averiguar, hemos estado en contacto con la gente del Ministerio de Transporte, cuál iba a ser el criterio de distribución del dinero, todavía no estaba muy bien definido, así que la decisión ha sido no adherir porque el monto que ellos ofrecen, digamos, a cambio de este servicio es insuficiente, no estaría cubriendo ni siquiera el costo del combustible”, indicó Giachino.

Luego agregó: “Las empresas tendrían que asumir un riesgo importante, porque aparte de esto, normalmente este tipo de propuestas, al final los pagos terminan saliendo 60 o 90 días después, en el contexto en el que estamos, además de que es muy poca plata esperar 90 días, significa que ese dinero se desvaloriza, a ninguna de las empresas les interesaba formar parte de esto, así que hemos decidido no adherir a la propuesta del Ministerio de Transporte”.

En San Salvador de Jujuy el colectivo no será gratuito

En este sentido, el Secretario de Transporte de Jujuy detalló que el servicio va a funcionar normalmente y “hay que pagar el colectivo urbano”.

Y finalizó asegurando: “Justamente la propuesta de Nación estaba orientada a que sea gratuito, pero la oferta de verdad fue insuficiente, no alcanzaba a cubrir ni un tercio del costo de poner los coches en la calle de manera gratuita”.