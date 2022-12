Pinta casas en Jujuy durante los partidos de Argentina y sólo vio el de Arabia: la historia viral

Pedro Orocco se dedica a pintar casas en Jujuy y tiene un fin de año bastante ocupado, con muchas ofertas de trabajo que aprovecha y agradece. Tanto así que se perdió todos los partidos de la Selección argentina en el Mundial porque trabajó cuando se jugaban los encuentros. En realidad sí vio uno: el primero en el que la Scaloneta cayó frente a Arabia Saudita.

La historia del pintor jujeño se hizo popular en las redes sociales. “Él es Pedro, las veces que nos mudamos le encargue que me pintara el inmueble que dejábamos”, inició contando Carlitos Fernández, el usuario de Facebook que realizó el posteo este martes, luego de que el equipo de Leo Messi se metiera en la final de la Copa del Mundo.

“Le pregunté cuándo iba a pintar el último y me dijo 'este martes a la siesta' y yo me quedé duro pensando que era cábala. Llegadas las 15:30 me avisó 'en diez estoy en tu casa'. Fui, le abrí y le pregunté si no iba a ver el partido. Me contestó 'no, tengo mucho trabajo y hay que aprovechar'”, narró el joven.

Carlitos le volvió a preguntar. "Le insistí que se vaya y que vuelva más tarde a lo que ni me contestó", relató y sostuvo: “Pedro es un ejemplo de lo que es valorar el trabajo, agradecería que compartan su celular”. Seguido, adjunto el número 3884333274.

Antes de cerrar el posteo, el joven remató la historia: “recién me contó que no vio ningún partido, solo el de Arabia, así que estamos buscando casa para que pinte el domingo al mediodía”.

Así que, cabuleros y cabuleras, ya saben: si quieren darle una mano a Pedro y sumar un granito de arena para que la Selección argentina se acerque a la concreción del sueño, el número de teléfono está a disposición.