Por el corte de ruta, turistas no pudieron llegar a Purmamarca y durmieron en la iglesia de Tumbaya

Luego de casi tres semanas de cortes de ruta en distintos puntos de Jujuy, por un lado continúa firme el reclamo de las comunidades que exigen la caída de la reforma de la constitución, entre otras demandas -incluso ya anunciaron que el corte en Purmamarca será por tiempo indeterminado- y, por otro, las denuncias del Gobierno por las “pérdidas” ocasionadas al sector turístico y otros “daños” durante las protestas.

Al respecto, el director de Turismo de Tumbaya, Diego Vilca, comentó que vivieron una insólita situación ya que los turistas que no pudieron llegar a Purmamarca tuvieron que buscar otra alternativa para pernoctar y se dirigieron al mencionado pueblo.

“Con esto de los cortes tuvimos una aglomeración de gente tremenda en el pueblo porque empezaron a volver desde Purmamarca hasta acá, a Tumbaya, y no teníamos la capacidad”, contó.

“Usamos hasta la parroquia de Tumbaya para alojar gente”, expuso.

Vilca comentó que, por la situación de bloqueo de caminos, “la gente tenía desconcierto y no sabían si tenían que esperar, no esperar, volver o no volverse”, lo que ocasionó el “colapso” del pueblo quebradeño en materia de alojamiento.

Tras lo ocurrido y el comienzo de las cancelaciones para la primera quincena de julio y las vacaciones de invierno en Jujuy, la situación se revirtió drásticamente ya que las consultas en “la casilla de información turística de Tumbaya, que es una puerta para toda la Quebrada y Puna, disminuyeron mucho”, por lo que atendieron apenas “a dos o tres turistas por día”.

El funcionario comentó que actualmente no tienen reservas en Tumbaya y que esperan visitante recién para la tercera semana de julio.

“Los turistas dicen que no quieren pagar la reserva porque no saben si van a venir o no. Vemos la incertidumbre del turista que quiere venir a Jujuy, pero a la vez no sabe si reservar o no”, cerró.