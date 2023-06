Por los enfrentamientos en Jujuy, el SAME realizó 170 atenciones y una atención de gravedad

Las decenas de heridos y la imposibilidad de llegar hasta el hospital Pablo Soria, ocasionaron que, desde el SAME montaran un puesto médico avanzado para realizar las atenciones leves con mayor rapidez.

Tras los episodios de violencias vividos durante la jornada de este martes en Jujuy , el titular del SAME 107, Dr. Pablo Jure, dialogó con Somos Jujuy y explicó que en lo que va del día, se realizaron 170 asistencias.

“En total hicimos 170 atenciones hasta el momento si es que no ocurre nada raro en lo que resta del día. La gran mayoría de asistencias fueron por proyectiles de goma, por pedradas, lesiones cortantes por caída, por el mismo proceso de agresión”, precisó Jure.

Luego agregó: “Hicimos más de 40 derivaciones hacia el hospital y hubo uno de gravedad”. Con respecto a la joven paciente que revestía de gravedad detalló: “Fue derivada con un traumatismo de cráneo por una explosión de una bomba molotov o de humo, no hay mucha precisión, que resultó con un traumatismo de cráneo, una fractura que después hizo una hemorragia subaracnoidea que está en el hospital Pablo Soria”.

Montaje de puesto médico avanzado en la base del SAME

En este sentido, el Titular del SAME Jujuy explicó: “No podíamos llegar hasta los hospitales, ni asistir al público y para reforzar las atenciones armamos un puesto médico avanzado adentro de la Base del SAME ubicado en la zona de la vieja terminal”.

“Citamos a todos los jefes con el personal y pudimos asistir a casi 50 personas en el lugar y gran parte fue derivado hacia el hospital Pablo Soria y el resto fue dado de alta directamente”, detalló.

Finalmente Jure indicó que, de todas las asistencias, “hubo un par de personas que no sabemos si son o no de Jujuy, pero que no tenían una tonada familiar y la dirección no pudimos corroborar, pero eso queda en proceso de investigación de la policía”.