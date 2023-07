Por las subas en importaciones, anticipan mayores subas de precios en comercios de Jujuy

Alejandro Bustamante, representante de la Cámara de Comercio de la Provincia de Jujuy, dialogó con Canal 7 de Jujuy. En esta oportunidad, el referente del sector abordó el tema del impacto que ha tenido la crecida del dólar en el sector comercial de la región.

Bustamante expresó su preocupación ante la incertidumbre que esta situación ha generado en el mercado argentino y particularmente en Jujuy, así como las complicaciones adicionales que se suman a la espiral inflacionaria que ya se venía atravesando.

Te puede interesar: El sindicato de empleados de Comercio acordó un aumento trimestral: conocé cuáles son los montos

Incertidumbre y volatilidad en el mercado:

Bustamante destacó que la crecida del dólar ha sumado incertidumbre en el panorama económico, afectando a todos los actores del mercado. La inestabilidad y volatilidad en los precios son una realidad que preocupa tanto a comerciantes como a consumidores. El representante de la Cámara de Comercio señaló que muchos de los productos que se comercializan en la región son importados, lo que ha contribuido a un encarecimiento que agrava la situación. "Nos llena de incertidumbre, como llena todo el mercado argentino, con respecto a lo que va a pasar en nuestro país, a lo que va a pasar con la inflación y con los precios", precisó.

La nueva fijación del dólar ha llevado a una inevitable consecuencia: el aumento en los precios de algunos productos. Bustamante asegura que esto afecta directamente a los comerciantes, quienes necesitan establecer referencias de precios para luego reabastecerse.

Además, el régimen de importaciones se ha vuelto más complejo, lo que repercute en el mercado local, que depende en gran medida de productos importados. "Con toda seguridad, los precios de algunos productos subirán debido a esta nueva fijación del dólar. Esto complica aún más la situación para los comerciantes, ya que se retraen las ventas y nuestra rentabilidad disminuye", puntualizó.

Complicaciones para mantener los comercios:

El comercio se enfrenta a un desafío adicional en el pago de sueldos a sus empleados. El aumento de precios y la retracción de las ventas generan menores ingresos para los negocios, mientras que los empleados también se ven afectados por la creciente inflación. Bustamante destacó la necesidad de encontrar un equilibrio en medio de este "combo explosivo".

"Nuestros empleados también sufren las consecuencias de la inflación, y es justo que se establezcan paritarias por un trimestre para el caso de los empleados de comercio. Sin embargo, esto representa un desafío para el sector, ya que nuestros costos también aumentan y nuestras ventas se ven afectadas", sostuvo el referente de la Cámara de Comercio a Canal 7 de Jujuy.

No registran cifras significativas de cierres de comercio en Jujuy

Bustamante asegura que, hasta el momento, no se han registrado cierres significativos de comercios. "No, no, no tengo conocimiento de que si hubo cierres. No son significativos por el momento, o sea que seguimos trabajando y poniéndole toda la gana y el optimismo al país", finalizó.