Prohibieron la venta de comida en un espacio de barrio Malvinas y refuerzan los controles de puestos gastronómicos

A raíz de la crisis económica, la venta informal creció un 50% en San Salvador según informó, a inicios del mes de septiembre, el Director de Espacios Públicos de la Municipalidad de la ciudad, Rubén Tabarcachi, paralelamente, el reciente informe de Mercado Laboral incluido en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), refleja que en Jujuy el nivel de desocupación se redujo un 50% en el último trimestre.

En esta ocasión, Tabarcachi, explicó la decisión de impedir que un espacio público se convierta en un patio gastronómico en las intersecciones de las Avenidas Corrientes, Párroco Marshke y 10 de Junio (barrio Malvinas).

“El espacio público y el espacio verde es para los vecinos, para el disfrute, para la vida saludable, en esta oportunidad estaba siendo ocupado con demasiada exageración, unos pocos con permiso para el ejercicio del comercio en la vía pública. Solo estaban autorizados para rubros de venta al paso y encontramos que había una feria comercial prácticamente gastronómica, venta de pollo y asado con mesa silla doble gazebo". Agregó además, que “nada estaba autorizado y estamos avanzando sobre el tema de seguridad e higiene, además de educar, fortalecer y lograr el buen hábito de un comerciante con todos los recaudos necesarios para poder ofrecer su producto y que el vecino pueda ir con seguridad a consumirlo”.

Por otro lado, el funcionario municipal participó de una reunión con los comerciantes en la que se reflotaron los requisitos habilitantes para sus actividades comerciales. "Dentro de la dirección tenemos los requisitos, cuando vienen a solicitar un permiso le pedimos que nos adjunten, mediante un croquis, tres lugares y antes de dar el permiso hacemos un chequeo con los inspectores para constatar de que no sea un establecimiento educativo, de que no afecte a un frentista; existe una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, más allá de los otros requisitos fundamentales, como el certificado de negatividad, el carnet de manipulación de alimentos. Una vez que cumplimentan, no se le niega el derecho a ejercer el comercio, eso es un criterio social que tiene nuestro intendente, de no obstaculizar, darle la posibilidad en los sectores que podamos habilitar”.

Para finalizar, ejemplificó la manera en la que un puesto gastronómico debería ubicarse. "Dentro de un protocolo que desarrollamos, se permite hasta la venta de 40 pollos, un gazebo de 3x3 con matafuego, la ubicación de la parrilla debe ser en la parte de atrás para que el transeúnte no corra riesgo; adelante, una mesa de atención y al costado que nos garanticen las normas de higiene pueden llegar a tener en el lugar, cómo se van a higienizar las manos, todo ese tipo de cuestiones que también nos respalda la seguridad alimentaria.”