Qué zonas están bajo alerta por tormentas para el miércoles en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormenta para la provincia de Jujuy . El ente prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las lluvias podrían darse durante la tarde y se extenderá hasta la noche del miércoles para las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, y Yavi.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Además, las precipitaciones podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica fuerte y ráfagas de hasta 70 km/h.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Números de contacto en caso de emergencia por lluvias intensas e inundaciones en Jujuy

Desde el municipio capitalino recordaron a la población cuáles son los números a los cuáles se pueden contactar ante: caída de árboles, de postes de luz, postes electrificados, verificación de postes y cables caídos, inundaciones, voladura de chapas, paredes caídas, casas inundadas, entre o Números de contacto en caso de emergencia por lluvias intensas e inundaciones entre otros daños registrados en la vía pública y espacios verdes.

Por otro lado, también recordaron que, ante situaciones de fuertes lluvias, tormentas y vientos, se pueden comunicar con la Dirección General de Emergencias a los siguientes números: 103, 388-4231368, 388-4238616 o al WhatsApp 3884459916 donde deben mandar foto o video, individualizando manzana, lote, calle, número, sector y todo dato necesario para poder identificar el lugar con mayor rapidez.

Además, otros números importantes a los que también se pueden llamar para solicitar asistencia son: