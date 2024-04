Quién es el segundo detenido por el robo millonario de San Pedro de Jujuy: el rol que habría tenido en el hecho

En el transcurso de la mañana de este viernes, la fiscalía a cargo del Dr. Matías Mora, que es la fiscalía de Delitos Contra la Propiedad y que interviene en la investigación del millonario robo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, llevó a cabo una serie de audiencias donde se ratificaron medidas de allanamientos, secuestros , como así también la detención de dos personas hasta el momento.

En diálogo con Canal 7, el fiscal José Alfredo Blanco, explicó: “Uno de los detenidos es el chofer del remis, como ya es de público conocimiento, vehículo que los protagonistas utilizaron para cometer el delito. Mientras que el segundo sería quien tenía en su poder la motocicleta que se utilizó al momento del robo”.

Además detalló: “Tenemos indicios claros de que podrían haber tenido alguna participación en este hecho por más que los colegas del volante de uno de los detenidos, se sientan molestos u afectados”.

Detalles del monto de dinero sustraído

En este sentido, Blanco indicó: “Hasta ahora no tenemos mayores indicios del dinero en efectivo” y agregó: “Si bien no hemos tenido la predisposición esperada por parte de la denunciante en cuanto a establecer la cantidad, las denominaciones, la suma de dinero, tendrá sus razones de reserva y las respetamos, eso no impide que la fiscalía continúe con el trabajo”.

Por otro lado, el fiscal precisó: “En la audiencia de hoy, la fiscalía puede solicitar la prisión preventiva de todo ciudadano que considere que ha participado en un delito, pero quien contrala la actividad de la fiscalía es el juez”.

Finalmente, indicó: “En las audiencias de hoy, se pueden comprobar o descartar las pruebas de la fiscalía y así darle lugar al pedido de prisión preventiva del fiscal”.

EL VIDEO DEL HECHO DE ROBO