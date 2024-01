Quitarán la retención productos regionales: "Se necesita un sistema de regulación rápido para poder exportar"

Tras las fuertes críticas que le valió la idea de imponer derechos de exportación del 15 por ciento a muchos productos de las economías regionales, el Gobierno de Javier Milei decidió modificar ese segmento de la ley ómnibus para volver al actual cero por ciento de alícuota en muchos productos, aunque se mantendrían para los principales cereales y oleaginosas y la carne.

Además decidieron eliminar del proyecto la facultad del Poder Ejecutivo de subir las retenciones, manteniéndola sólo para reducirlas, según el documento que propone cambios al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

El documento establece la fijación en cero por ciento de la alícuota de derecho de exportación para una serie de mercaderías que incluyen a los lácteos, el arroz, el maní, la actividad olivícola, hortícola y ovoproductos, entre otros.

Sobre los cambios, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicaron que tuvieron intervención “ya que muchas veces no estaban todos los productos en el nomenclador y no se sabía qué era economía regional y qué no. No se sabía si tenía retenciones o no, entonces se pidió que se aclarara”, indicó Luis Alonso referente de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) en entrevista con Alejandro Cuellar en el programa "Sin Vueltas", que se emite por AM630.

“El tema de importación es importante, las economías regionales necesitan un sistema de regulación rápido para poder exportar. También se plantean en el DNU y la ley Ómnibus el tema de las desregulaciones osea sacarle burocracia a los trámites y generar recursos para poder generar empleo y que empiece a bajar la pobreza; esa nos parece que es una forma de regular la economía e impulsar al sector privado que se desarrolle y que se le haga más fácil poder producir”.

Sobre el paro nacional impulsado por la CGT, Alonso manifestó que no están de acuerdo, “hemos sacado un comunicado el día de hoy, y no coincidimos con el paro. Desde nuestro punto de vista y sobre todo en una coyuntura muy difícil que estamos atravesando, con la inflación, el tema de la calidad de actividad, no nos parece pertinente”.

“Somos conscientes que es un derecho, pero desde nuestro punto de vista nosotros vamos a trabajar de manera de seguir poniéndole el pecho la situación que tenemos porque la verdad con el nivel de inflación que hay, con la caída de actividad que tenemos, un día menos de actividad nos generaría una problemática importante”.

“Esperemos que se desarrolle con total normalidad y que también la mayor cantidad de empresas, sobre todo que pymes, puedan trabajar mañana”, cerró.