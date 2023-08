Ráfagas de viento arrancaron un árbol que cayó encima de un auto y una casa en barrio Higuerillas

El viento norte que azota a la capital jujeña y alrededores desde la madrugada de este martes provoca voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía.

Como consecuencia de las ráfagas de viento, un árbol de gran tamaño cayó sobre parte de una vivienda y de un vehículo estacionado en un sector del barrio Higuerillas en la capital jujeña.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Emergencias que acudió para cortar las ramas y resguardar la zona.

“El árbol es una mora verde, pero bueno el viento sopló y el árbol terminó cayendo sobre mi auto”, dijo Carlos, propietario del vehículo a Canal 7 de Jujuy.

"Aparentemente uno de los gajos de la base del árbol estaba seco pero nunca me imaginé que se podía caer. El auto se rompió pero menos mal que no pasó nada más grave. Las ramas más grandes cayeron sobre parte de la medianera del vecino y eso ayudó a que el árbol no aplastara del todo a mi vehículo", sumó el dueño del auto.

Afortunadamente la caída del árbol solo generó daños materiales en el vehículo como abolladuras y rayaduras pero no hubo que lamentar personas heridas.

Viento norte en Jujuy: reportan voladuras de chapas y caídas de árboles en distintos barrios

En horas de la madrugada, fuertes ráfagas de viento norte sorprendieron a los jujeños lo que generó v oladuras de chapas, caídas de árboles y dificultad en apagar los incendios forestales .

Jorge Cruz, coordinador de la Dirección de Emergencias de la Provincia habló con Canal 7 de Jujuy y explicó que actualmente se encuentran trabajando en diferentes grupos para brindar ayuda en los barrios donde se reportaron incidentes por el viento.

“Tenemos caídas de árboles, de postes, cortes de energía eléctrica, incendios en la zona de Bárcena, en Alto Comedero, en donde trabajan bomberos voluntarios”, aseguró Cruz y destacó que en Alto Comedero y el barrio La Viña se reportó caída de árboles.

Indicó, que vecinos de los barrios de la capital jujeña llaman a Emergencias por los diferentes hechos que se presentan lo cual “agradecemos la colaboración de todos”.

Las precauciones que una persona debe seguir en caso de incendios de pastizales es comunicarse “con personal de manejo de fuego, llamar al 103, al 911; porque los organismos son capacitados en trabajar en situaciones” y en caso de voladura de chapa “asegurarlas y evitar no prender fuego”.

La comunidad al observar una columna de humo o fuego debe comunicarse "con personal de manejo de fuego, llamar al 103, al 911; porque los organismos son capacitados en trabajar en situaciones" y en caso de voladura de chapa "asegurarlas y evitar no prender fuego", cerró Cruz.