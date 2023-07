Registran problemas con las empresas de servicio fúnebre en el Centro de Jubilados de Jujuy

En una solicitud apremiante, el Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados hace un llamado a todos sus socios para que visiten la institución a la brevedad. Delicia Gerez, referente de la institución, explicó a Canal 7 de Jujuy que esto se debe a inconvenientes con las cuotas de la empresa fúnebre, lo que ha generado dificultades al momento de brindar el servicio en momentos delicados.

"Tenemos serios inconvenientes con las cuotas de las empresas fúnebres porque no podemos actualizar los montos nosotros, ya que no nos autoriza la ANSES", explicó Delicia.

En este sentido, sostuvo que en situaciones donde fallece algún jubilado, las dificultades se vuelven aún más complicadas, ya que se exige el pago de la diferencia para poder realizar el servicio de sepelio. "Directamente no se los puede enterrar si no se abona la diferencia o el servicio no es prestado", advirtió.

Por esta razón, se hace un llamado urgente a todos los socios para que se acerquen a la institución en el siguiente horario: de 8 de la mañana hasta las 12.30, de lunes a viernes.

"Es importante que todos los socios se acerquen en este horario para tratar este tema con celeridad y poder encontrar una solución", solicitó la representante del Centro de Jubilados. Ante esta problemática, es crucial que los socios se acerquen a la institución a la mayor brevedad posible.

"Necesitamos la colaboración y participación de nuestros socios para resolver esta situación y asegurar que en momentos difíciles, el servicio de sepelio pueda ser brindado sin inconvenientes", enfatizó el portavoz.