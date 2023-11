Rige aún el alerta amarilla por tormentas fuertes en la Quebrada, Puna y parte de los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará vigente durante esta noche el alerta amarilla por tormentas fuertes para las regiones de la Quebrada, Puna y parte de los Valles.

El temporal comenzó el miércoles, cuando azotó la zona de Humahuaca en donde 12 familias debieron ser evacuadas desde entonces se mantiene vigente. Se espera que luego de esta noche cesen las precipitaciones en la región afectada y se normalicen las condiciones del tiempo.

El informe señala que se esperan nuevas tormentas esta noche en las zona puneña de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi y la zona montañosa del Departamento Dr. Manuel Belgrano.

“El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por fuertes ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, y abundante caída de agua en cortos períodos”, señala la publicación del SMN.

Detalla además que se esperan valores acumulados de precipitaciones de entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

PIDEN CIRCULAR CON PRECAUCIÓN

Desde la Secretaría de Seguridad Vial pidieron a los conductores circular con precaución por las rutas de las zonas que se verán afectadas por el temporal.

Solicitaron respetar las señales de tránsito, las velocidades máximas y la distancia apropiada de frenado. Recomendaron además no detenerse debajo de árboles y estar atentos a tomar las medidas de seguridad pertinentes al momento de circular.

PUEBLOS DE LA QUEBRADA SIN ENERGÍA POR LA CAÍDA DE POSTES

Intensas lluvias que se registran en la Quebrada de Humahuaca generaron la caída de postes y hay numerosos pueblos sin suministro de energía.

“Informamos que debido a la caída de 5 postes, ocasionada por las fuertes tormentas registradas en en la zona, se encuentran momentáneamente sin suministro: Huacalera, Humahuaca, Cianzo, Uquia, Iturbe y zonas aledañas”, comunicaron desde Ejesa.

“Nuestro personal técnico se encuentra trabajando a fin de proceder a la pronta normalización del suministro”, sumaron desde la compañía que brinda el servicio de energía en la provincia.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.