Scoring: inhabilitaron temporalmente para conducir a siete jujeños

La Secretaria de Seguridad Vial de Jujuy dio a conocer en las últimas horas que más personas fueron inabilitados de manera temporal para conducir. En esta oportunidad son siete mayores de edad correspondientes a las localidades de San Salvador de Jujuy, Perico, Purmamarca, Fraile Pintado y Humahuaca.

Los mismos perdieron sus primeros 20 puntos, por alcoholemia positiva y por infringir los articulos 18, 34, 36, 40 Inc A, 48 Inc Ñ y 68 de la ley 24449/95: que involucra transitar sin seguro del vehículo, licencia vencida, que no respeta las señales del tránsito, entre otros.

Cabe indicar que por la aplicación del sistema Scoring, cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.

AUMENTO DE LAS MULTAS POR ALCOHOLEMIA

Multas por alcoholemia positiva

De 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre se aplica una multa de 100 unidades fijas que ascienden a un valor de $ 28.460.

De 0,20 a 0,49 gramos de alcohol en sangre se aplica una multa de 300 unidades fijas que ascienden a un valor de $ 85.380.

De 0,50 a 0,99 gramos de alcohol en sangre se aplica una multa de 500 unidades fijas que ascienden a un valor de $ 142.300.

Más de 1,00 de alcohol en sangre se aplica una multa de 800 unidades fijas que ascienden a un valor de $227.680.

Por negarse a realizar el test se aplican 1000 unidades fijas que ascienden a un valor de a $284.600.