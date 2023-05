Sin aumento para mayo, los gremios estatales piden una reunión paritaria urgente

Los números de la inflación de abril que se dieron a conocer a mediados de mayo (6,2% en Jujuy y 8,4% a nivel nacional) golpean a los alicaídos salarios de los trabajadores estatales. Es por ello que los gremios sostienen el pedido de reapertura de paritarias y expresan su preocupación por el nulo aumento en los sueldos de mayo.

El jueves 18 de mayo, Apuap, Apoc, Seom, Cedems y Upcn presentaron un pedido formar al Gobierno provincial para solicitar la reapertura de paritarias que no obtuvo respuesta por lo que Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, reiteró la necesidad de negociar un incremento que impacte con el salario de mayo para no perder nuevamente ante la inflación.

“Hay una circular que salió para liquidar los salarios de mayo que no indica ningún aumento salarial por lo que se infiere que no habrá reuniones paritarias y entendemos de que no se aplicará ningún incremento en los sueldos, ignorando la inflación por todos conocida”, aseguró Ustarez.

En ese sentido, Ustarez recalcó que a pesar de la insistencia del pedido de reuniones paritarias, por el momento no hubo convocatoria por parte del Gobierno.

En ese punto, la secretaria general de Apoc adelantó que en la jornada del miércoles integrantes del Frente Amplio Gremial se trasladarán a los despachos gubernamentales para buscar interlocutores. “Queremos saber qué lectura hace el Gobierno de la inflación que hubo y cómo la vamos a ir resolviendo los trabajadores que vivimos de un salario. Queremos tener una explicación de cómo han cerrado la liquidación sin ninguna novedad”.

Por último, Ustarez precisó que hasta abril el atraso salarial fue superior al 5% y si a eso se suma que la inflación de ese mes fue del 8,4% y que la de mayo que se estima en el 9%, la situación es preocupante. “Todo indica que la inflación se va a acelerar y por eso queremos una recomposición acorde al Índice de Precios al Consumidor”.