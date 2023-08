Sufrieron un accidente vial en Mariano Moreno y solician información del automóvil que los chocó

El sábado 12 de agosto, una familia sufrió un accidente vial cerca de las 21:30 hs en el barrio Mariano Moreno y solicita información del automóvil que los chocó.

Claudio, integrante de la familia que estuvo en el accidente habló con Canal 7 de Jujuy sobre el siniestro y comentó que tuvo lugar “tres semanas atrás, alrededor de las 21:30 hs en el ingreso del barrio Mariano Moreno, cuando íbamos por el carril lento y nos chocó otro automóvil” y solo se produjeron daños materiales.

auto colisionado en mariano moreno

El joven, comentó que realizaron la denuncia en la Seccional N°59 del barrio San Cayetano. “Durante tres semanas esperamos por noticias favorables, pero hasta el martes de la semana pasada un personal de la policía que está a cargo de la denuncia, nos informó que las cámaras que había en la zona no estaban grabando o no funcionaban” por lo cual no había pruebas del siniestro.

Radicaron la denuncia en la Seccional por abandono “porque el golpe fue en la parte de atrás y por la rotura del airbag, yo no pude ver nada”

Destacó, que pidieron ayuda por las redes sociales para obtener información del automóvil que los colisionó. “Pedimos colaboración, ya que las cámaras de la ruta no funcionan, para ver si alguien pudo haber visto algo para que nos pueda ayudar”.

“Siempre estuvimos con el cinturón de seguridad y los airbag respondieron bien”, comentó Claudio y destacó que él fue uno de los que más resulto herido, especialmente en el hombro.

En caso de que alguien tenga información sobre este accidente, solicitó que las personas se comuniquen al 0388 4147463. “Esperamos que nos den una respuesta favorable ya demás por seguridad porque le puede suceder a cualquier persona. Ahora hay que realizar denuncia pública porque le puede pasar a todos”.