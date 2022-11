Suspendieron la jornada de evacuación del parque Xibi Xibi de este sábado

La Dirección General de Emergencias informó que el “Ejercicio de evacuación y atención pre - hospitalaria del paciente politraumatizado” que se iba a llevar a cabo desde las 17 horas en el Parque Xibi - Xibi se suspendió debido a que el personal se encuentra combatiendo incendios forestales en diferentes puntos de Jujuy.

El evento se iba a llevar a cabo en el marco de la semana provincial de la emergencia

LA AGENDA DE ACTIVIDADES

En tanto el día lunes 21 de noviembre se realizará la “Expo Emergencia Provincial” en predio de la Ciudad Cultural desde las 13 a 20 horas, donde los ciudadanos podrán informarse sobre las distintas funciones de la Dirección mediante la presentación de stands. También habrá exhibición de la Unidad de Can K9 y RCP entre otras propuestas de música para acompañar la jornada.

Luego el martes 22 se desarrollará el “Simposio Provincial Unificación de Criterios ante una emergencia”, en el Salón Multiuso IUPS sitio en Avda. Forestal N°613 de 10 a 12 horas. El encuentro contará con la disertación de referentes en la materia como: el Crio. My (Re) Marcelo Torrico, Director General Emergencias de Jujuy; el Dr. Augusto Ernesto Ittig; Presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital (RISAD); el Dr. Juan Carlos Menichetti. Jefe de Emergencia. Hospital Oscar Orias de Libertador Gral. San Martín; el Dr. Pablo Hernán Jure. Director SAME 107 y la Lic. Alejandra Torres. Sub Secretaria de Defensa Civil de Salta.

Finalmente el día 23 de noviembre a las 10 horas será el acto central Día Nacional de la Defensa Civil en sede de la repartición ubicado en Ruta Nacional N° 9, KM 1690.