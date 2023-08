Tatuarán a cambio de juguetes en San Salvador de Jujuy: cómo es el evento solidario

Este sábado 12 de agosto se realiza la movida “Un tatuaje por un juguete” en San Salvador de Jujuy . Se trata de una propuesta de artistas de la provincia para reunir elementos que serán donados a nenes y nenas durante agosto, el mes de la niñez.

“Esta movida es para recaudar juguetes para el Día del Niño, a este evento lo venimos organizando hace más o menos 5 años con un grupo de tatuadores que siempre está dispuesto a colaborar”, indicó al respecto Paola Sandoval, integrante de la organización, en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

“Lo que pedimos es un juguete de más o menos de 3.000 o 4.000 pesos, que es el valor de un tatuaje chiquito y, por favor, que en lo posible sea un juguete nuevo y en buen estado”, explicó sobre la dinámica de la jornada.

“Los tatuajes tienen que ser chiquitos, hasta 9 centímetros, pero tienen que ser simples, lineales, no pueden ser rostros, ni tatuajes con colores o complicados. Son obras que se pueden hacer rápido y se pueden hacer muchas, para que recaudemos muchos juguetes ese día”, agregó.

Sandoval indicó que el evento se va a desarrollar, por orden de llegada en la calle Alvear N° 534, sede del Centro de Arte Joven Andino (Caja), desde las 14 y hasta las 22 horas. “Los que quieren ir a ver podrían colaborar también con un alimento no perecedero, porque todo va a ser destinado a un comedor de San Salvador de Jujuy”, convocó.

LOS CUIDADOS AL REALIZARSE UN TATUAJE

“Es importante que, como cualquier intervención que daña la piel, la realización de un tatuaje sea un proceso limpio y antiséptico para no transmitir infecciones por virus (HIV, Hepatitis B y C, etcétera) o bacterias. Hoy se usan materiales descartables, por lo que el riesgo es menor al que existía hace unos años. No obstante, como son procedimientos que no se hacen en un medio higiénico, como ser un área de salud, hay que tener mucho cuidado”, explicó Andrés Politi, dermatólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).

Otro tema, precisó, es que como la piel se lesiona -producto del tatuaje- hay que tener disciplina en la desinfección de la zona los días siguientes de la intervención para evitar así el ingreso de bacterias.

“Otro problema es que muchos de los pigmentos que se utilizan pueden provocar alergia y eso es grave porque el tatuaje no se remueve fácilmente. La alergia crónica por tatuaje es un problema que los dermatólogos vemos muy seguido, sobre todo en aquellos pacientes con tinta roja en la piel”, reveló.

En ese sentido, confesó que a los dermatólogos los tatuajes grandes les dificultan poder revisar bien la piel de los pacientes. “Si bajo el área tatuada hay una lesión sospechosa, como ser un lunar peligroso o melanoma, es muy complicado para el profesional detectarlo”, alertó.

Por último, alertó que sacar un tatuaje es un procedimiento muy costoso y hasta doloroso. “Se logra con muchas sesiones de láser y los resultados son aceptables, pero rara vez los tatuajes desaparecen por completo”.