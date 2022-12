Tiene 11 años, es de Humahuaca y cumplió su sueño: tocó el acordeón con Pablo Lescano

Santino Pereyra vive en Humahuaca, tiene 11 años y desde muy pequeño demostró su talento para la música. Comenzó tocando el teclado y luego pasó al acordeón. A su corta edad ya cumplió uno de sus mayores deseos: tocar con Pablo Lescano, referente de la música tropical y líder de Damas Gratis.

Hace poco más de un año comenzó a practicar con el nuevo instrumento y ya se luce por su talento. "Yo tocaba el teclado y para el día del acordeonista mi tío me preguntó si quería tocar el Carnavalito, fui a su casa y toqué al otro día", contó el niño a Canal 7 de Jujuy.

Al poco tiempo, en un show de Pablo Lescano en Tilcara, Santino se hizo presente con una misión, y para cumplirla llevó un cartel. "Decía que era mi cumpleaños y si podía tocar un tema con él", explicó el músico de la Quebrada de Jujuy.

El cantante de cumbia leyó el pedido e hizo que el pequeño acordeonista se suba al escenario. Allí no interpretó un tema, sino dos. "Sentí mucha alegría, ese era mi sueño", expresó Santino, que creyó que no se le iba a dar: "me puse nervioso, no pensaba que iba a subir".

CAMINATA DE ACORDEONISTAS

En el marco de la 3º Caminata del Acordeón que se está desarrollando en el norte jujeño, el docente Pascual Cruz, director del Centro Cultural del Acordeón de Humahuaca, recorre la Puna junto a sus alumnos con el objetivo de alegrar a los lugareños con los tradicionales villancicos interpretados con acordeones.

En dialogo con Somos Jujuy, Cruz explicó: "Estamos haciendo la tercera recorrida, que empezó en Humahuaca y antes de la llegada de la pandemia la hicimos por varios departamentos". Desde el inicio, el grupo recorrió Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Uquía y San Salvador.

Ahora los músicos recorrerán la zona del norte jujeño hacia Abra Pampa, La Quiaca y Cangrejillos. Cabe resaltar que la iniciativa nació en 2019 y "en 2020 nos hicimos más fuertes con la pandemia porque quisimos transmitir un poquito de alegría después de tanto dolor y sufrimiento. Quisimos compartir música con toda la gente después de tanto dolor".

El grupo está conformado por los alumnos del docente Pascual Cruz y son acompañados por los padres.

Finalmente Cruz indicó que en 2023 tienen previsto inaugurar el Centro Cultural del Acordeón con un Museo en Humahuaca y contará con un total de 100 instrumentos que datan desde 1890.