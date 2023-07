Trabajadores de Obras Sanitarias solicitan ser convocados a paritarias

Este lunes, afiliados del sindicato de Obras Sanitarias de Jujuy continúa con medida de fuerza por falta de convocatoria a paritarias. En horas de la mañana trabajadores movilizaron por acceso sur hasta llegar a Plaza Belgrano e indicaron que el paro continuará por tiempo indeterminado si no son convocados para negociar mejoras salariales.

Yolanda Mamaní, referente del sindicato, dialogó con Canal 7 y explicó que si bien se dictó una conciliación obligatoria el último viernes, en Asamblea se acordó no acatar la notificación: “Nosotros hemos contestado por qué no íbamos. No, nosotros presentamos la nota por mesa de entrada, como corresponde”.

Luego agregó: “Nosotros hemos planteado en un petitorio cuál era nuestra posición, que no estamos pidiendo ni un centavo más de lo que le dieron al resto. Sin embargo, decidieron pagarnos $160 mil y no $200 mil como al resto”.

En caso de no ser convocados, Mamaní aseguró que la medida continuará por tiempo indeterminado: “El martes se descansa, el miércoles vamos a estar en la calle y si no hay respuesta concreta, vamos por tiempo indeterminado”.