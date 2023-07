Tras el aumento salarial, Atsa reporta problemas de liquidación en alrededor del 10% de sus afiliados

Tras el aumento salarial otorgado por el Gobierno de Jujuy a los gremios de la salud, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina - Seccional Jujuy, reportan problemas de liquidación en alrededor del 10% de sus afiliados. Además, en las últimas horas, ese sindicato se reunió en mesa técnica con funcionarios para avanzar en la discusión de las condiciones de trabajo.

Consultada por Canal 7 de Jujuy, Yolanda Canchi, explicó cómo fue ese encuentro con los representantes del ministerio de Salud. “Ayer se dio inicio a las conversaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, motivo por el cual nos reunimos tres sindicatos de salud con el ministro Gustavo Bouhid y todo su equipo, secretarios y demás funcionarios, donde hemos tratado temas de inmediata resolución, es decir, de mediano plazo también, y otras que en cierta manera van a tener que depender, por ejemplo, de Casa de Gobierno”.

Respecto a un reclamo relacionado al pago de las funciones jerárquicas, Canchi aclaró que ese aspecto lo debe analizar el ministerio de Hacienda porque corresponde a lo salarial, no a lo técnico. “Si bien es cierto que este es un tema largamente reclamado, lamentablemente no se pudo avanzar porque, bueno, han habido reclamos en su momento, y había que retocar nuevamente este decreto, así que creo que esto no va a ser como para de un día para otro, pero lo que sí podemos decir es que ya está en carpeta de los dirigentes sindicales y de los funcionarios para que tenga intervención de ambos ministerios”.

Por otro lado, luego de haber recibido el pago de los salarios de junio con aumento, la secretaria general de Atsa, admitió que hay algunos reclamos de los afiliados relacionados a la mala liquidación de los haberes. “Hemos recibido algunos reclamos de algunos trabajadores, no podemos decir de la mayoría, de la totalidad, estimamos que un 10% aproximadamente hace referencia de algunas diferencias salariales. Nos están llegando los recibos de sueldo, motivo por el cual en este momento estamos haciendo el análisis hacia el interior de nuestro sindicato y posiblemente hoy estemos llegando hasta algunos funcionarios para que tengan a bien aclararnos algunas dudas para poder transmitirles después a los trabajadores para que se les pueda corregir todo aquello que hubiera salido mal liquidado”.

En esa línea, Yolanda Canchi adelantó que el jueves conocerán la fecha de una nueva mesa técnica para plantear los inconvenientes que dan cuenta los afiliados. “Para ese encuentro nosotros queremos ir con todos los recibos, con todas las documentaciones para que se puedan ir haciendo las correcciones, cosa que después las otras liquidaciones no vuelvan a salir con los mismos errores”.

Por último, la secretaria general de Atsa destacó que hay un compromiso del Gobierno de Jujuy para que las reuniones paritarias se realicen de manera mensual de manera tal que los salarios puedan actualizarse al ritmo de la inflación. “Nosotros estamos en espera de que se concreten las paritarias, cosa de que el trabajador pueda tener en claro cómo será el próximo aumento salarial. Hasta el momento, la verdad, debo decir que con todos los afiliados con los que he conversado, en un 95% aproximadamente hay conformidad por el aumento salarial recibido con el sueldo de junio”.