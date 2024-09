Tras los datos de la pobreza, comedores de Jujuy expresaron su preocupación: "Se incrementó, se nota la falta de comida"

Tras conocerse los datos de la pobreza de los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, comedores de Jujuy volvieron a expresar su preocupación por la situación social en los barrios capitalinos.

Mirta Cabana, presidente de la Fundación Darlocab, referente desde hace años de los comedores de Jujuy, explicó a Canal 7 cómo ve la realidad tras conocerse que en el conglomerado Jujuy-Palpalá la pobreza alcanzó 55,7% durante los primeros seis meses del 2024.

“Lamentablemente la pobreza se incrementó, se nota la falta de comida, se nota que la gente no puede dar de comer a sus hijos por eso vienen a pedir lugar. Estamos haciendo una lista de los que quieren sumarse porque la planilla que tengo es para 150 personas y está cubierta. Siempre atendí hasta 200 y ahora estamos guardando lugar para más personas. Eso me dice a mí que hay hambre. Desgraciadamente hay chicos que comen en los comedores”.

En ese sentido, Cabana se preguntó dónde comen los niños los fines de semana, días feriados o de asueto escolar cuando no hay clases en las escuelas. “Los chicos vienen igual, con los hermanos más grandes y hay que darles un plato de comida. No le podés negar la comida y entonces nos ponemos a preparar un arroz con huevo, hacemos arroz con salchichas, si hay carne cocinamos con carne, pero yo les digo a los chicos que se vengan a anotar”.

Mirta Cabana, que lleva muchos años en la asistencia social, aclaró que “siempre existieron los pobres pero ahora hay más pobreza”. “El pobre ahora está más pobre. Esto se debe a que no hay trabajo, la gente no puede trabajar, no puede comprar. Vos imaginate solo el precio del pan, algo tan esencial en una casa y si son muchos niños comen pan, no comen otra cosa. Entonces toman té, dos o tres veces y se llenan con agua”.

Mirta Cabana, fundación Darlocab

“Nosotros tratamos de darle los días de calor licuados, postres, anchi eso no les falta. Yo creo que hay que hacer una investigación, hay que andar por los barrios, por las calles viendo qué es lo que está pasando porque también a veces los padres no hacen nada y no quieren venir a ayudar a los comedores. Nosotros para poder atender a tanta gente necesitamos ayuda para cocinar, para limpiar, para atender”, agregó.

Por último, Mirta Cabana agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano por la mercadería que llega al comedor Darlocab. “Nos envían una buena ración, aquí no faltan raciones, lo que faltan sin manos”, cerró.