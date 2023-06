Tras dos semanas de paro, los gremios docentes y el Gobierno vuelven a reunirse

Tras dos semanas de paro y diversas instancias de diálogo, el Gobierno de Jujuy convocó a una mesa paritaria a los gremios docentes . La reunión será este jueves en horas de la tarde en el Complejo Ministerial del barrio Malvinas de la capital.

“Recibimos una notificación de la directora de Empleo Público del Ministerio de Trabajo a través de la cual se nos invita a participar de una mesa paritaria a partir de las 16:30 en el Ministerio de Educación", informó Silvia Vélez, la secretaria general de Adep.

Este 22 de junio los sindicatos docentes, junto a otros gremios, llevan adelante una jornada de paro y movilización. “Nos convocamos a las 11 de la mañana, haremos la marcha y definiremos cómo nos encontramos en el Ministerio de Educación”, planteó Vélez.

En cuanto a la citación para discutir la situación salarial, indicó: “nos vamos a presentar en la reunión de paritaria para ver las negociaciones, lo vamos a hacer con el mandato de nuestras bases y discutiremos allí la nueva propuesta para luego bajarla a las asambleas de base y luego al congreso”.

Por su parte, Mercedes Sosa, titular de Cedems, se expresó en el mismo sentido. “Nos llegó la notificación para paritarias. Este fue un logro obtenido por la lucha sostenida de hace dos semanas y el acompañamiento que hemos recibido de todos los sectores”, indicó.

"Es una lucha justa por un salario digno, que pueda responder a nuestras necesidades. Un docente bien remunerado va a tener el reconocimiento por su tarea", expuso.

Asimismo, remarcó: “vamos a acompañar la movilización de Adep. Estos últimos días han sido muy duros y vamos a estar acompañando a los compañeros y las compañeras”.

Los gremios habían solicitado un sueldo básico de 200 mil pesos, frente a una propuesta de 179 mil de salario inicial.

UN SALARIO INICIAL DE $179.000 FUE LA ÚLTIMA OFERTA DEL GOBIERNO DE JUJUY

En una mesa técnica el viernes 9 de junio, el Gobierno de la Provincia formuló una propuesta salarial que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, el aumento del adicional no remunerativo bonificable y otorgar un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.

Los puntos de la nueva propuesta, son los que se detallan a continuación:

Incorporar al básico propuesto anteriormente $4.500.

Sumar el concepto Adicional No Remunerativo Bonificable (Decreto 2847) la suma de $17.000. El importe del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona es absorbido en este incremento ($9.000 por persona).

En relación al Premio por Asistencia, previamente se duplicará la base de cálculo, manteniendo el porcentaje vigente, con el compromiso de estudiar su reestructuración y flexibilización en su reglamentación para los meses venideros. Por ende, hasta tanto ello ocurra, se liquidará el referido Adicional a todos los docentes por los meses de julio, agosto y septiembre.

Reconocer a los docentes noveles, de hasta 5 años de antigüedad, un Suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 por persona.

Con esta propuesta, se indican a continuación algunos ejemplos de sueldo neto ley (antes de embargos y descuentos comerciales) y que incluye FONID y Conectividad, sin considerar la hora de Jornada Extendida: