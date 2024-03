Tras las tarifas impagables, solicitan revisar la tasas e impuestos en servicios públicos de Jujuy

Tras las subas de las tarifas de los servicios públicos, desde el Comité de Defensa del Consumidor CODELCO solicitaron realizar una revisión integral en las tasas e impuestos que gravan los servicios básicos de luz, agua y gas en la región.

Claudia González, manifestó la urgente necesidad de abordar esta cuestión, señalando que muchas de las modificaciones necesarias podrían ser implementadas con una simple decisión política, "en situaciones de crisis, la prioridad no debería ser que la gente pague más, sino menos y de manera justa. Es fundamental que los ciudadanos reciban un buen servicio técnico como contraprestación, evitando así incidentes como la quema de artefactos domésticos".

La falta de transparencia en la rendición de cuentas por parte de las autoridades fue motivo de preocupación, ya que se desconoce el destino de los fondos provenientes de los impuestos y tasas aplicados a los servicios públicos. "Es necesario que estos datos sean de acceso público para que los ciudadanos puedan entender cómo se gestionan sus recursos", afirmó González.

Uno de los puntos más alarmantes es que las a pesar de las subas no se han realizado las inversiones previstas, "reciben el aumento tarifario, no hacen las obras, no explican por qué y vuelve a pedir un aumento tras otro", añadió.

Ante esta situación, González sugiere una revisión exhaustiva de los impuestos y tasas aplicados a los servicios públicos en Jujuy.