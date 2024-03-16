Tras las tormentas, hay rutas que continúan cortadas e intransitables en Jujuy

Tras una temporada de intensas lluvias, en la provincia existen rutas nacionales y provinciales que en diferentes tramos se encuentran intransitables o con corte total.
La Secretaría de Seguridad Vial informó este sábado 16 de marzo el estado de rutas con problemas de transitabilidad:
Ruta Nacional 52
• KM 12 AL 14 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 18 AL 20 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTO SOBRE CALZADA
• KM 23 AL 26 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 46 AL 51 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 51 EN ADELANTE INTRANSITABLE POR DESMORONAMIENTO DE PUENTE RONQUI ANGOSTO
Ruta Provincial 37
RP 37 TRAMO LOC. EL TALAR ALT. SECTOR LA MEDIA LUNA, CON DIRECCIÓN HACIA ACCESO NORTE LOC. DE PICHANAL (SALTA)- DPTO SANTA BARBARA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL CON DESVÍOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR SOCAVAMIENTO DEL TRAMO MENCIONADO POR CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA DEL RIO SAN FRANCISCO, EL TRAMO MENCIONADOS SE ENCUENTRA CORTADOS, A RAIZ DE ELLO SE EMPRESA LEDESMA HABILITO DESVIOS POR CAMINOS INTERNOS, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS.
Ruta Provincial 73
RP 73 CAMINO A LOCALIDAD DE COCTACA - DPTO. HUMAHUACA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE CONTINÚAN LAS LABORES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DPV PARA HABILITAR LA CIRCULACION DEL TRANSITO, YA QUE DICHO SECTOR SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR CRECIDA DE CAUDAL DE AGUA DEL RIO PUCARA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS.
Ruta Provincial 35
RUTA PROV. N° 35 ALT. TILQUIZA
RUTA PROV. N° 35 ALT. LA CUESTA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHOS TRAMOS SE ENCUENTRAN CORTADOS POR DESMORONAMIENTOS, CAIDA DE ARBOLES Y CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS.
RUTA INTERNA DESDE TRES CRUCES HACIA EL AGUILAR - ALT. PARAJE RIO GRANDE - DPTO HUMAHUACA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHO TRAMO SE ENCUENTRA CORTADO POR SOCAVAMIENTO DE LA VIA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS.
Ruta Provincial 56
RP 56 ALT. PUENTE RIO LOS BLANCOS, SENTIDO HIGUERILLAS HACIA PALPALA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR MOTIVOS DE OBSERVARSE SOCAVAMIENTOS DE BANQUINA Y PARTE DE LA CALZADA,POR CRECIDA DE CAUDAL DE AGUA, EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA CON CORTE TOTAL, SE RECOMIENDA EVITAR CIRCULAR POR EL SECTOR Y RESPETAR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DEL CPO DE SEGURIDAD VIAL QUE REALIZA REGULARIZACIÓN DE TRANSITO EN EL LUGAR.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
RP 26 TRAMO EMP RP 42 (SAN ANTONIO) - RN 9 (EL CEIBAL)
RP 29 TRAMO ARROYO QUEBRADA HONDA (RIO TIRAXI)
RP 20 TRAMO EMP. RP 56 CAMINO A LAS ESCALERAS
RP 4 TRAMO LA HORQUETA
RP 10 TRAMO ARROYO S/N COLAPSO DEL PUENTE
RP 48 TRAMO RIO PERICO
RP 19 CAMINO NORMENTA
RN 40 RIO VARIOS, SAN JUAN Y OROS
RUTA 265 ALT RIO CABRERIA - DPTO SANTA CATALINA
RP 5 EL ANGOSTO - DPTO SANTA CATALINA
RP 73 RIO VARAS, RIO ZENTA, LAGUNA VERDE
RP 18 RIO ALONSO
RP 13 RIO GRANDE (ITURBE) - DPTO HUMAHUACA
RUTA 18 RIO ALONSO - DPTO DE TILCARA
RUTA 14 RIO EL AGUILAR (CASA GRANDE) - DPTO HUMAHUACA
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE LOS TRAMOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN CORTADOS POR CRECIDA DE ARROYOS Y RIOS,POR LO QUE SOLICITA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS Y EVITAR CIRCULAR POR DICHOS TRAMOS, CONFORME INFORMACION BRINDADA POR PERSONAL DE DPV.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
RUTA PROV. N°11 ALT RIO LAS BURRAS
RUTA NAC. N° 40 ALT RIO AGUAS BLANCAS
RUTA PROV. N° 75 ALT RIO LAS BURRAS
RUTA PROV. N° 79 SENTIDO A SAN ANTONIO DE LOS COBRES
RUTA PROV. N° 78 INGRESO AL COLORADO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHO SECTOR SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA ZONA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA.