UTA Jujuy amenaza con un posible paro por falta de pago del aguinaldo y otros conceptos

El conflicto del transporte sigue latente en la provincia, esta vez con un nuevo reclamo salarial por parte de los trabajadores. Y es que desde la Union Tranviarios Automotor (UTA) Jujuy, denunciaron la falta de pago del aguinaldo que vence este lunes, y de otros conceptos que fueron acordados en la última paritaria y que no se efectivizaron.

El secretario de asuntos gremiales de UTA, Marcelo Moyano dialogó con Somos Jujuy acerca de esta situación y adelantó que de no resolverse hasta este lunes, el gremio podría ir al paro . Según dijo "ya hemos hecho la denuncia pertinente en el Ministerio de Trabajo por un lado porque las empresas no entregaron los recibos de sueldo, además no quieren pagar la diferencia que se acordó con Fatap en las últimas paritarias (diferencia de marzo a mayo) y una suma no remunerativa de 390 mil pesos. A eso se suma que no quieren pagar el aguinaldo", explicó.

paradas vacias colectivos jujuy (1)

Las empresas argumentan que no pueden hacer frente a estos compromisos por la falta de recursos; sin embargo desde UTA señalan que ha habido incrementos en el precio del boleto que impacta positivamente en las empresas. "A ellos les subieron la tarifa, y siguen prestando servicio con la mínima cantidad de unidades; el usuario se vive quejando que las unidades no están en condiciones y que no se cumple con los servicios. Queda muchísima gente varada en las paradas, en Alto Comedero y en otros lugares. Así como denunciamos en el Ministerio de Trabajo, también denunciamos esta situación en la Municipalidad en el área de Servicios Públicos" aseguró.

Moyano señaló que en horas de la mañana del viernes mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno donde expusieron la problemática del transporte. Allí el ejecutivo se comprometió a convocar para el lunes a una reunión a todos los empresarios, la Municipalidad, Transporte y el gremio para llegar a una solución y evitar la medida de fuerza.

"Esperamos que se llegue a una solución, veremos qué compromisos asumen ese días las empresas con los trabajadores y con el Gobierno y en base a eso evaluaremos los pasos a seguir; el pago del aguinaldo vence este lunes así que veremos qué se define en esa reunión y de no mediar una solución podríamos tomar ir al paro " remarcó Moyano.