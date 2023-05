Votó Rubén Rivarola: "La gente pide un cambio. Creo que vamos a ganar"

Rubén Rivarola, candidato a gobernador por el Frente Justicialista, emitió su voto esta mañana en la escuela Nº176 “De la Patria” de barrio Florida en Palpalá. El dirigente justicialista expresó su confianza por el resultado final de la jornada.

“Creo que vamos a ganar. Es la expectativa que tenemos todos cuando se hace política. Es un lindo día, venimos trabajando hace 25 años en esto para que hoy se nos de a todos los peronistas. Esta es una fiesta de la democracia y esperemos que gane el mejor, nosotros creemos que somos los mejores y esperamos ganar”, inició Rivarola ante la consulta de los medios.

Sobre el desarrollo de la campaña, Rivarola destacó el comportamiento de la gente. “En la campaña no hubo ningún problema ni con los compañeros no con los que no son compañeros. La gente nos atendió muy bien y pide un cambio y el cambio se puede dar si vota a un sector distinto”.

Sobre la participación popular en la jornada, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista, admitió que “la gente está media cansada con la política pero yo creo que en este momento tiene una esperanza y creo que van a concurrir muchos ciudadanos a las urnas”.

Por último, Rivarola manifestó su deseo para este domingo “quiero que el peronismo gane”.

