Ya se vacunaron casi 4 mil jóvenes contra el dengue en zonas endémicas de Jujuy

La campaña de vacunación contra el dengue en la provincia avanza fuertemente y ya son 4.000 los jovenes vacunados en las zonas más afectadas de la provincia.

En diálogo con LW8, la doctora Roxana Fatum, directora de Atención Primaria de la Salud de Jujuy se refirió a la campaña que se vienen realizando y se centra en cuatro departamentos: Santa Bárbara, Ledesma, San Pedro y El Carmen, que históricamente registran casos recurrentes de dengue desde 2008.

Según explicó la especialista, la vacunación se dirige inicialmente a adolescentes de entre 15 y 19 años en estas zonas consideradas endémicas, donde el dengue tiene una presencia constante a lo largo del año. Esta campaña se suma a otras medidas de prevención ya implementadas en la región para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus del dengue.

Fatum aclaró que esta vacuna no forma parte del calendario nacional de vacunación y que su aplicación dependerá de la disponibilidad de dosis. Actualmente, Jujuy recibió 10.000 dosis, de las cuales ya se aplicaron casi 4.000, según el reporte más reciente.

La doctora explicó que el operativo de vacunación se realiza principalmente en escuelas secundarias, centros de salud y otros vacunatorios de la provincia, siempre en colaboración con el Ministerio de Educación. Además, destacó que los vacunadores, que incluyen enfermeros y agentes sanitarios, llevan adelante una labor activa para asegurar la cobertura en las comunidades.

Si bien la vacuna no es obligatoria, aquellos que decidan no recibirla deben firmar una planilla de notificación de negatividad. "La idea es vacunar a la mayor cantidad posible de jóvenes de este grupo etario", afirmó Fatum.

La doctora Fatum subrayó que la vacuna es una herramienta más en el conjunto de acciones preventivas contra el dengue, pero no la única. Además de la inmunización, las estrategias incluyen medidas para evitar la proliferación de mosquitos en los hogares, como la eliminación de criaderos. "Si no combatimos el mosquito, no vamos a tener éxito en la prevención del dengue", recordó.

Finalmente, la funcionaria del Ministerio de Salud indicó que, en caso de que alguien rechace la vacunación y luego decida cambiar de opinión, puede recibir la dosis sin problemas mientras se encuentre dentro del rango etario permitido. La campaña continuará avanzando a medida que se reciban más dosis y se evalúe la expansión a otros grupos de edad.