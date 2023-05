Abrirán la tablet de Natacha Jaitt: esperan saber lo que pasó días antes de su muerte

En la tarde de este miércoles, el periodista Ignacio González Prieto confirmó que la Justicia otorgó 183 días para que los peritos informáticos logren abrir la tablet de Natacha Jaitt , la mediática que murió en 2019, en un salón de eventos en Benavídez, en circunstancias sospechosas.

Ulises Jaitt, hermano de la conductora, dio detalles de esta medida. “En la causa Natacha hay una corrupción tremenda. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada. Se tomó declaración testimonial solamente cuando pasó lo de Natacha y nada más”, comenzó.

“Lo de la tablet es un manoseo espantoso que hicieron. Recordemos que Natacha había hecho denuncias muy importantes de la pedofilia... la famosa noche de Mirtha Legrand, en Twitter no paraba y de repente bajó la orden que esa tablet no se tenía que abrir”, arremetió Jaitt.

Ulises fue enumerando la serie de irregularidades en torno al dispositivo electrónico que sería clave para descifrar que sucedió días antes de la muerte de Natacha: “Primero no la pudo abrir, entre comillas no pudo, la Policía de la Ciudad. Después yo veo que con la causa Báez Sosa la Policía Federal de Mar del Plata abre los celulares de los rugbiers que es el mismo sistema operativo que la tablet de Natacha, que es Apple, entonces decimos '¿Por qué no la abren esos peritos?'”.

“No nos dieron bola, nos mandaron a la Policía de la Provincia '¿Me estás cargando? si vimos a los que abrieron los celulares de los rugbiers, me tenés que mandar a esos peritos'. Los de la Provincia tampoco pudieron, entre comillas. Después nos mandaron a una empresa israelí, que Gendarmería está ahí hace tres años”, indicó indignado el hermano de Jaitt por el manejo de las fuerzas de seguridad.

En esa línea, señaló furioso: “Es el único dispositivo en la historia penal argentina que más está tardando en desbloquearse”.

Fuente: Todo Noticias.