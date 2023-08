Alberto Fernández exhortó a empresarios y gobernadores a pagar el bono de $60 mil

El presidente Alberto Fernández reclamó a empresarios y gobernadores que paguen el bono de $60 mil dispuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, para asalariados.

"Les digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años que ha llegado la hora de distribuir, así que no se quejen cuando el Gobierno les dice que tienen que darle una suma sus trabajadores. Que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en su bolsillo", dijo el Jefe de Estado al inaugurar en la provincia de Catamarca la pavimentación de la ruta provincial Nº3 (RP 3), en un acto que contó con las presencias del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.

En la misma línea, el Presidente llamó a los mandatarios provinciales a pagar también la suma fija: "Esta reflexión también se la hago a algunos gobernadores".

Alberto Fernández afirmó además que las últimas medidas del Gobierno nacional “son un Plan Justicia”. "Esto no es el 'Plan Platita', es el Plan Justicia, que los que más tienen mejor repartan", argumentó.

"Entiendo que son momentos difíciles y que muchos están desalentados, pero conviertan ese desaliento en fuerza para que la Argentina no retroceda, no vuelva atrás y no vuelvan los que nos dejaron esta deuda e inflación", pidió.

El Gobierno de Jujuy afirma que no está en condiciones de pagar la suma fija de 60 mil pesos

Tras los anuncios de medidas económicas por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, para aliviar los daños provocados por la devaluación del peso, algunos gobiernos provinciales y municipales descartaron la posibilidad de pagar la suma fija de 60 mil pesos a los trabajadores estatales.

Es el caso de Jujuy, que a través del ministro de Hacienda, Carlos Sadir, descartó que la provincia pague los 60 mil pesos como suma fija .

“Lo descarto de plano porque no se puede hacer, salvo que el Gobierno Nacional nos envié los recursos. Si ellos anunciaron un bono, entonces que nos envíen los recursos, porque nosotros no contamos con los recursos para hacer frente a ello”, expresó este martes ante la prensa el funcionario provincial.

La suma fija que anunció Sergio Massa se pagará en dos cuotas de 30 mil pesos en septiembre y octubre a los trabajadores estatales y privados pero para ello, en el caso de la administración pública, las provincias y los municipios deben abonar ese monto con recursos propios.

De esta manera. Jujuy se suma a la provincia de Santa Fe, que a través de su gobernador, Omar Perotti también descartó pagar los 60 mil pesos a los trabajadores estatales.