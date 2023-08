Alberto Fernández reapareció con un mensaje sobre los robos organizados: "Cuidemos la paz social"

El presidente Alberto Fernández reapareció y llamó este miércoles a "cuidar la convivencia democrática y la paz social" en medio de los robos organizados a supermercados y otros comercios que se registraron en diversas provincias en los últimos días.

"Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social", solicitó, al presidir un acto en Neuquén donde entregó viviendas.

Fernández anunció una "batería de medidas" que serán dadas a conocer entre mañana y el viernes para "remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores".

"A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores", dijo el mandatario.

Alberto Fernández sobre el resultado de las PASO: "No hablo porque no soy candidato"

El Presidente manifestó que escuchó "lo que las urnas han dicho" en las PASO del pasado 13 de agosto y remarcó que puso todo su "esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos.

"He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota. Ahora no hablo porque no soy candidato", expresó.

Robos organizados: Aníbal Fernández encabezó reunión con jefes de fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encabezó en la mañana del miércoles una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad para analizar la situación generada a partir de los robos organizados que se registraron en las últimas horas en distintas partes del país y evaluar la conformación de un comando específico para seguir el tema en el conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales, del encuentro participa también el director de Inteligencia Criminal Damián Neustadt y la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa.

También están presentes el jefe de la Policía Federal, el comisario general Juan Carlos Hernández; el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Andrés Severino; el jefe de la Prefectura, Mario Rubén Farinon y la segunda jefa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PA), Valeria Endrek.

"Tendremos una importante reunión con los jefes de las fuerzas, para valorar la conformación de un comando específico para tratar este tema con las 4 fuerzas en todo el conurbano para que se pueda actuar", adelantó esta mañana Aníbal Fernández en declaraciones a la prensa en la puerta del ministerio de Seguridad.

En ese marco, el funcionario había indicado que habría una "importante reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuar en consecuencia".

"Hay una vocación de generar una suerte de conflicto. No son espontáneos, no es una casualidad", dijo el funcionario nacional.