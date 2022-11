Amigos fueron a una cervecería y recibieron un insulto homofóbico escrito en el ticket

La celebración de un cumpleaños entre un grupo de amigos terminó en una denuncia por homofobia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue luego de que un grupo de clientes de un bar en Pilar notó que en el ticket de un pedido que habían realizado les escribieron al lado del detalle de uno de los tragos “puto” entre paréntesis.

El hecho sucedió en la noche del último sábado en la cervecería Pope. Se trata de un establecimiento en el municipio de Pilar con bastante concurrencia, situado específicamente en el kilómetro 40.5 de la Panamericana en la localidad de Del Viso.

Un grupo de cinco amigos compuesto por dos chicas y tres chicos oriundos del distrito vecino de Malvinas Argentinas habían elegido ese lugar para celebrar un cumpleaños.

Según informó el periódico local Pilar a Diario, uno de los chicos del grupo fue el encargado de acercarse hasta la “Barra 2″ para realizar una orden que incluyó cervezas, pizzas, papas, limonada y gaseosas.

Una vez consumado el pedido, se le entregó el ticket y un “bipper” que suena cuando la orden está lista y se puede pasar a retirar. En ese lapso, los jóvenes revisaron el pedido y se encontraron con la sorpresa de que al lado de la descripción de la limonada sin jengibre y menta estaba anotado entre paréntesis el insulto “puto”.

“Me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se arme un escándalo y que se arruine mi cumpleaños”, señaló Jennifer, una de las chicas del grupo, consultada por el periódico local.

“Comimos y nos fuimos enseguida”, añadió, al mismo tiempo que reveló que lograron fotografiar el ticket antes de volver a buscar el pedido, consumirlo y retirarse del bar.

Por el momento, el grupo de jóvenes no logró contactarse con los responsables del local, a pesar de enviarles varios mensajes por las redes sociales.

En tanto, Jennifer explicó que la persona que los habría atendido e insultado se llamaría Lucas, ya que era el nombre que figuraba en el ticket. Además, lo describió como “un chico rubio, medio colorado”.

Por último, la chica aseguró que realizó una denuncia en el Ministerio de Juticia y Derechos Humanos de la Nación. “Yo quiero que pidan disculpas públicas y que esta persona no esté atendiendo al público si tiene un problema con gente que tiene una orientación sexual distinta a la de él”, explicó Jennifer.

Fuente: TN