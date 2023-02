Anuncian hoy un aumento para jubilados y pensionados

Este viernes 10 de febrero se conocerá cuál será el porcentaje de aumento que tendrán los haberes de los jubilados y pensionados a partir de marzo. El dato que se difundirá hoy es la evolución de los salarios que mide el Indec -a diciembre del año pasado- y que permite calcular cada tres meses el porcentaje de la movilidad jubilatoria.

Especialistas en temas previsionales aseguraron que ese porcentaje podría estar por encima del 17%. El aumento se calcula de forma trimestral de acuerdo a una fórmula que contempla la recaudación y las variaciones salariales.

Aunque aun no fue confirmado desde el Anses, es probable que el Gobierno vuelva a otorgar un bono extra para los jubilados y pensionados que cobren menos de dos haberes mínimos. Si el aumento ronda el 17%, como está previsto, el haber mínimo pasaría de los actuales $50.124,26 a unos $58.645 mensuales.

Sin embargo, con las jubilaciones de diciembre, enero y febrero, los jubilados que cobran menos de dos haberes mínimos recibieron un bono extraordinario de $10.000 cada mes -para compensar la inflación-, lo que hizo que las jubilación mínima actualmente quede por arriba de los $60.000.

Con los últimos aumentos más los bonos, la jubilación mínima quedó en $60.124 y las dos jubilaciones mínimas en $107.249. Lo que analizó el Gobierno es que si partir del marzo no vuelve a otorgar otro bono, muchos jubilados pasarían a cobrar menos que el mes anterior. Y no percibirían ningún incremento en sus haberes.

“El bono vino para quedarse. No lo pueden sacar porque el próximo aumento siempre se come el bono. Si dejas sin bono el jubilado percibe que en ese trimestre no tuvo ningún aumento. Si el bono se hace permanente es un aumento encubierto y se podría plantear judicialmente si no corresponde a todos los jubilados”, explicó la abogada Andrea Falcone, especialista en temas provisionales.

“Hoy la jubilación mínima llega a los $60.000 gracias al bono. Con el aumento de marzo, aplicado sobre la mínima, se va a $60.000 también. Por eso, si no se renovara el bono es como si los jubilados no recibieran aumentos. La gran mayoría de los jubilados nunca saben bien que es lo que están cobrando si le sacan el bono inmediatamente van a percibir que no tuvieron ningún aumento en este trimestre”, advirtió Falcone.

El incremento que sea otorgado por la Ley de Movilidad se aplica también a la Asignación Universal por Hija (AUH) y las asignaciones familiares (embarazo, asignación prenatal, asignación por nacimiento, asignación por adopción, asignación por matrimonio y cónyuge).

Moratoria

La semana pasada, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, remarcó la necesidad de que la Cámara de Diputados trate la nueva moratoria, el proyecto ley de Pago de Deuda Previsional que ya tiene media sanción en el Senado. Según advirtió no de aprobarse la moratoria, cerca de 800.000 argentinos que cumplen la edad requerida este año, pero no cuentan con los 30 años de aportes requeridos, no podrán acceder a su jubilación.

El proyecto de ley de Plan de Pago de deuda provisional incluye una moratoria para los que ya alcanzaron la edad jubilatoria -65 años para los varones y 60 para las mujeres- y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero la novedad es que también incluye a las personas que aún están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria -o menos- y no cuentan con todos los aportes: en este caso, podrán comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.

Fuente: Infobae