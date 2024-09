Avalancha fatal en Bariloche: un montañista murió, otro resultó herido y hay un desaparecido

Una avalancha atrapó a tres montañistas en Bariloche y se confirmó que uno de ellos murió, hay un herido y un tercero que se encuentra desaparecido. El desprendimiento ocurrió en una de las laderas del Cerro López.

La víctima es una mujer irlandesa que estaba en el país de vacaciones. Por el momento, no se conocen más precisiones del accidente, pero sí se confirmó que 28 rescatistas de la Comisión de Auxilio del Club Andino trabajaron en el lugar. Pasadas las 20, la búsqueda se suspendió porque las condiciones no eran favorables y se retomará a primera hora del jueves.

La llamada de alerta a la base del Club Andino se registró a las 16.40 de este miércoles. Todavía no se aclararon las causas de la avalancha, solo se confirmó la información de que ocurrió debajo del Refugio López y los montañistas quedaron atrapados entre nieve y piedras.

El Centro de Información de Avalanchas (CIAV), había informado este miércoles en la mañana que la montaña se encontraba en “peligro considerable”.

El informe advertía “Probables avalanchas chicas y grandes, de Placa de Viento, en orientaciones norte, noreste, este, sureste y sur de la zona Alpina y la zona media. Probable caída de Cornisas medianas y grandes en zona Alpina y zona media. Posibles avalanchas chicas y grandes en zona Baja” y se les pedía a los usuarios “mantenerse en terreno simple y transitar en pendientes suaves en zona alpina y zona media”.

“Hoy se espera una jornada con períodos en que la radiación puede ser alta, sobre todo hacia el este de área de cobertura y la temperatura aumentará hacia la tarde, por lo que es necesario prestar atención a la saturación de la superficie de la nieve, especialmente en zona media, ya que podrían activarse avalanchas por este proceso. Es muy importante evitar ingresar en áreas peligrosas, como lugares confinados, depresiones y cauces de arroyos, donde una avalancha podría tener graves consecuencias”, señaló el CIAV.

Cómo inició el operativo de búsqueda

En diálogo con TN, el jefe de auxilio del Club Andino, Martín Raffo, precisó que la avalancha se produjo alrededor de las 17:15, en la parte más alta del Cerro López en Bariloche. “Para que tengan una idea de la magnitud de lo que fue, tuvo la capacidad de destrozar un auto”, explicó.

En ese lugar, había tres guías de alta montaña que estaban esquiando por la zona, quienes fueron los primeros testigos en llegar. “Ellos pudieron encontrar a dos de las tres personas, una de ellas con lesiones leves y un cuadro de hipotermia, mientras que también hallaron a una mujer que había fallecido en el accidente”, continuó Raffo.

De acuerdo a lo que relató el jefe de auxilio sobre la tercera víctima desaparecida, se inició una búsqueda con un dispositivo que utilizan las personas que hacen este tipo de actividades y que sirve para localizar a cualquiera que quede atrapado luego de una avalancha. Sin embargo, Raffo dijo que “esto tiene ciertas limitaciones en la dimensión de la avalancha y no es 100% efectivo”.

Luego de dos horas del incidente, un grupo de 20 rescatistas llegaron al lugar para “buscar en lo que es el depósito de la avalancha, que es la parte de abajo donde cae la mayor cantidad de nieve, con los perros de búsqueda y dispositivos especiales”.

En cuanto a la tercera persona desaparecida, Raffo confirmó que aún no tienen señales de localización y que por las circunstancias del hecho, “el pronóstico no es favorable”.

“El problema inicial es el trauma de los golpes. Después tiene que ver un poco con lo que es la asfixia, o sea, cuando estás sepultado y no tenés la capacidad de cambio de oxígeno, que eso tiene cierto tiempo, y después a eso se suma también la hipotermia. El cuadro no es favorable, lamentablemente. Nosotros, obviamente, no perdemos nunca las esperanzas, pero en estos contextos, la seguridad prima por sobre otras variables”, sostuvo el rescatista.

En este sentido, Raffo confirmó que la búsqueda se suspendió hasta el jueves o por lo menos hasta que las condiciones sean más favorables para el grupo de rescate. “La regla número uno es evitar la sobrevíctima, y en este caso nosotros tenemos que cuidar también eso”, concluyó.

Fuente: Todo Noticias