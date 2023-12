Buscan a tres andinistas argentinos extraviados en la cordillera de Los Andes

Tres andinistas argentinos que presuntamente se habrían perdido cuando intentaban ascender el cerro Marmolejo , cuya cima se corresponde con el límite internacional entre Chile y Argentina, son buscados por las autoridades trasandinas, informaron este domingo fuentes del Ministerio de Seguridad mendocino.



Según la información que trascendió, el grupo transitaba la vertiente occidental de la montaña, del lado chileno, cuando perdieron comunicación, y son buscados por rescatistas del vecino país.



Fuentes de la cartera de Seguridad mendocina informaron que en la noche del sábado último tomaron conocimiento de que personal de carabineros de Chile habría recibido una denuncia por el retraso de una expedición en el cerro Marmolejo, entre los que se encontrarían el guía mendocino Ignacio Lucero y algunos andinistas originarios de la provincia de La Pampa.

Según informó el diario La Arena, de la Pampa, los pampeanos buscados son el intendente de General San Martín, Raúl Espir, y el escribano Sergio Berardo.



Ante está situación, informaron que desde la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña de Mendoza (UPRAM) y el El Cuerpo de Aviación Policial de la policía de Mendoza se mantuvo comunicación con personal del GOPE de Chile (grupo especial de rescate de carabineros).



Añadieron desde la cartera de seguridad local que desde el lado chileno "al momento se están realizando tareas de búsqueda con helicópteros y personal de esa unidad especial del lado chileno, dado que las distancias de aproximación y la ruta de acceso usada por la expedición es de ese lado de la frontera".



Por el momento el helicóptero V3 de la policía de Mendoza está en apresto para realizar sobre vuelos en el lado argentino, a la espera de la confirmación del equipo de búsqueda de Chile y de las condiciones meteorológicas, informaron.

Los rescatistas mendocinos llamaron a "confiar en las tareas que está realizando el personal del GOPE del lado chileno, con quien se está manteniendo estrecha comunicación y con las premisas necesarias para no obstaculizar las mismas".



El cerro Marmolejo es un estratovolcán ubicado en la cordillera de los Andes, que se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina, y su cumbre está a 6.108 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el "seismil" más austral del mundo.



"En principio sabemos que la expedición incluía dos montañistas chilenos, que descendieron antes, no hicieron el ascenso a la cumbre y llegaron el miércoles, y, transcurrido un tiempo desde que los expedicionarios argentinos no regresaron, se radicó la denuncia por extravío de personas e intervino la fiscalía de departamental y comenzaron las tareas de búsqueda", dijo por su parte a Télam el cónsul argentino adjunto en Santiago de Chile, Octavio La Croce.



"En este momento estaba sobrevolando un helicóptero la zona, especialmente donde se ha visto el campamento base de los tres expedicionarios, que son dos pampeanos y uno, el guía, un montañista experimentado, de la provincia de Mendoza", precisó.



"Estamos esperando los resultados de este sobrevuelo y más allá de eso también hay gestiones que está llevando a cabo la Embajada argentina en Chile con el Ministerio de Defensa de Chile para poder obtener también la colaboración y la disponibilidad de más medios por parte de la Fuerza Aérea", añadió el diplomático a esta agencia.

"Es importante aclarar que el tipo de los helicópteros que se pueden destinar a la zona tiene la limitación de altitud que pueden alcanzar como de maniobrabilidad en la zona por las condiciones adversas que hay", sostuvo.



"Hoy (por este domingo) también se hizo otro sobrevuelo con un helicóptero cerca del mediodía, pero tuvieron malas condiciones de tiempo y no pudieron divisar el campamento base ni tampoco hacer el descenso".



"La última ubicación por parte del equipo de GPS fue el día viernes y ahí estaban en pleno ascenso", dijo La Croce a Télam.



"El ascenso y el descenso estaba previsto al Cerro Marmolado por la vertiente de lado chileno, y el helicóptero que estaba sobrevolando ahora la zona tendría mejores capacidades de maniobra que el que lo hizo tanto el sábado como este domingo”, agregó.



"Lo mismo desde Argentina, fuerzas de rescate de la provincia de Mendoza han ofrecido su colaboración", confirmó.



"La búsqueda vía área prevé una expedición por vía terrestre, porque justamente por la capacidad de altura que pueden llegar los helicópteros, la idea es aterrizar y continuar la búsqueda también a pie. Por eso están estos funcionarios del GOPE, este cuerpo de elite de Carabineros, que son expertos en alta montaña", precisó.

La Croce dialogó con Télam en momentos que estaba retornando del destacamento de Carabineros que tiene jurisdicción sobre el sector donde se está realizando la búsqueda, donde conversó con el jefe de departamental de esa fuerza chilena, así como también del GOPE.



“Lo que me dicen es que este cerro tiene condiciones de accesibilidad muy difíciles, particularmente en esta época del año, porque hay glaciares, son picos nevados, recordemos que son más de 6.000 metros de altura, suelen producirse avalanchas de nieve y además las condiciones de visibilidad no son buenas, ya que está muy cubierto de nubes para esas alturas y los vientos son muy fuertes con ráfagas de más 100 kilómetros por hora”.



“Ya hubo un helicóptero sobrevolando el sábado, que fue el que pudo divisar este campamento base, que estaba a algo más de 4.000 metros de altura, llegando incluso a descender, a aterrizar, y constatar los elementos que pertenecían a los tres montañistas”.

