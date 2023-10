Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que la máxima llegará a 33°C en la región de los Valles de Jujuy. La mínima se posicionó sobre las 23°C y se prevé que el día termine con precipitaciones.

Este martes anuncian que habrá un fuerte descenso de la temperatura en Jujuy. Pronostican una máxima de 24°C y una mínima de 19°C. El miércoles las condiciones serán similares con 16°C de mínima y 22°C de máxima.

El jueves pronostican que habrá un leve ascenso de la temperatura con una máxima de 26°C y una mínima de 14°C.

Para cuándo pronostican lluvias en Jujuy:

Para este lunes por la tarde y noche pronostican lluvias y tormentas en la región de los Valles de Jujuy. El porcentaje de probabilidad alcanza el 70%.

Durante el martes prevén que haya precipitaciones durante todo el día. Por la madrugada anticipan tormentas fuertes, por la mañana y la tarde anuncian chaparrones, mientras que por la noche señalan que pueden producirse lluvias aisladas.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: anuncian lluvias y rige una alerta por tormentas

Rige una alerta meteorológica para la región de los Valles de Jujuy:

Según dieron a conocer desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes”. Además, consignaron que esperan que puedan “estar acompañadas por fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Asimismo, el comunicado precisa que prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta del SMN

Recomendaciones

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.