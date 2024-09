Cortes de luz programados: el Gobierno dio de baja una licitación clave que hubiera aliviado al sistema

Tras el anuncio del Gobierno acerca de cortes de energía programados para el verano, la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, advirtió que la “situación estaba advertida y es crítica” y denunció que la actual administración dio de baja una licitación clave.

“Esta situación la previmos y por eso quisimos hacer una licitación térmica. Se estudió el sistema, se analizaron los nodos críticos, pero la licitación se dio de baja en septiembre porque la nueva administración entiende que esta nueva licitación tenía involucrados contratos a largo plazo y quieren modificar el sistema; y no presentaron un plan alternativo”, dijo la ex funcionaria.

“La situación estaba advertida y es crítica, cada mes que se pierde es tiempo perdido. Estas plantas no se construyen de un día para el otro. Hay que tomar medidas paliativas, hay alternativas”, aseguró en CNN Radio.

Y explicó que “en un pico de demanda, es distinto un día de calor que varios días de demanda. Si tenemos la situación de varios días de demanda, el sistema no tiene la potencia suficiente para cubrir esa demanda”.

“No hay plan alternativo para incorporar más potencia al sistema, entonces lo que dice la administración es que posiblemente, con varios días de alta demanda, tengamos que ir a cortes programados. Se cortará la industria, se cortará a ciertos sectores residenciales, pero porque la falla o la falta estará en la potencia y en el segmento de generación”, agregó.

Flavia Royón

Además, Royón adelantó que las zonas más afectadas serán el área metropolitana de Buenos Aires, Mendoza y Rosario y que los problemas energéticos podrían extenderse hasta el verano del 2026.

Las declaraciones de la ex funcionaria se dan luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipara que durante el verano habrá cortes de luz por la alta demanda y que la Secretaría de Energía está diagramando de antemano un esquema de interrupciones del servicio eléctrico.

“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales”, afirmó.

“Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Yo creo que hay que encarar inversiones por supuesto. Y hay que encarar eventualidades, uno no puede estar sujeto a la improvisación”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Cabe recordar que en un informe publicado en junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alertó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no alcanzará para abastecer el pico de demanda que se espera para el verano, durante el período de febrero-marzo 2025. Se había estimado que hay 19% de probabilidades de que la generación se quede “corta” y el país sufra apagones.

corte de luz

Esta situación ya está generando preocupación en la industria. “Si las interrupciones se dan en diciembre es una catástrofe. Pero si es en enero, febrero o marzo se puede administrar con las paradas técnicas por vacaciones o mantenimiento. Cuánto más previsión tengamos, mejor”, aseguró a Infobae el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Sostuvo que los técnicos de la entidad están teniendo reuniones con funcionarios del área energética y que quieren formar parte de un comité de crisis para armar planes de cortes.

En paralelo, la cartera de Energía, encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo, trabaja en un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ cuyo borrador indica que el objetivo es “evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para el período estival 2024/2025, que comprende las acciones propias que implementará esta Secretaría de Energía en los segmentos de generación, transporte y distribución”.

Rodríguez Chirillo

Incluye también “un mecanismo que contemple un adecuado incentivo a la instalación de sistemas de control y/o compensación con el fin de evitar colapsos de tensión” y en el caso de las distribuidoras “que cuenten con medidores inteligentes instalados en sus redes y/u otro mecanismo que permita su adecuado control y fiscalización, se incluirán mecanismos que estimulen el ofrecimiento a Cammesa de reducciones programadas de cargas de sus usuarios no residenciales, la que será remunerada de acuerdo a su contribución de energía al sistema”.

El propio Rodríguez Chirillo le respondió a Royón respecto de la licitació: “Me han criticado por una licitación que a última hora el Gobierno anterior lanzó, que no era procedente, era en dólares, duraba quince años. Estamos haciendo un programa que se anticipa... yo traté de buscar en los diarios, desde septiembre del veinte hasta ahora, o un poquito antes, estar hablando de cómo va a venir el verano y cómo nos estamos preparando, habla de previsión. Y si hay cosas que no se pueden resolver es porque en nueve meses no se resuelven cosas de dos décadas. Este es el mensaje que quiero dar. Estamos trabajando duramente, en silencio, duramente”.

Fuente: Infobae