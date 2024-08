Crimen del arquitecto en Córdoba: su hija y el yerno fueron condenados a prisión perpetua

Esta mañana, la Justicia condenó a Irina Flehr y a su novio, Leandro Moscarello, por el crimen del arquitecto Reynaldo Flehr, ocurrido en diciembre de 2021.

Samuel Moscarello y David Silvestre, considerados por el tribunal de Córdoba como quienes ejecutaron el asesinato, recibieron la misma condena. David Suárez, el tercer miembro de la banda, recibió 13 años de prisión, ya que la fiscalía lo consideró un actor secundario.

El fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, había pedido en su alegato prisión perpetua para todos. En el caso de Suárez solicitó una pena distinta por considerarlo partícipe secundario en el hecho.

En el juicio con jurados populares, este martes se llevaron a cabo los últimos alegatos por parte de la defensa. Antes de la sentencia, la hija del arquitecto afirmó ser inocente ante el tribunal y expresó: “Se dijeron un montón de cosas de mí que no existieron, que no fueron así. Solamente quiero limpiar mi nombre, quiero volver a casa con mi hija, es lo único que quiero hacer”.

Por otra parte, el fiscal Fernando López Villagra sostuvo en la audiencia del lunes que tanto Irina como su novio Leandro son los “instigadores del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal agravado por el uso de arma de fuego, todo el concurso ideal”.

La Justicia dictó las condenas para los acusados del crimen del arquitecto en Córdoba. (Foto: El Doce)

En esta línea, Samuel Moscarello y David Silvestre fueron considerados coautores bajo la misma figura legal que los anteriores, mientras que en el caso de Suárez fue calificado como partícipe secundario de los mismos delitos, ya que según la fiscalía es quien “lleva y trae al lugar del hecho” a los principales sospechosos.

Cómo fue el crimen del arquitecto Reynaldo Flehr

El 28 de diciembre de 2021, una escalofriante noticia conmocionó a Córdoba: Reynaldo Flehr, un arquitecto de 61 años, fue encontrado asesinado en su casa del barrio Los Boulevares en una estremecedora escena. Estaba amordazado, maniatado de pies y manos a una silla y con dos balazos en la cabezas. Según informó el portal La Voz, no tenía golpes previos.

Para los investigadores, su hija y el novio habrían sido los autores del crimen, mientras que Moscarello, Suárez y Silvestre habrían sido los encargados de interceptar a la víctima en su domicilio.

El hombre era viudo y al momento del crimen estaba de novio. Si bien ya no trabajaba como arquitecto, vendía productos para ferreterías, corralones y era propietario de varios terrenos.

En mayo de este año, Irina Flehr rompió el silencio sobre la cárcel y ratificó su inocencia sobre el crimen de su padre. (Foto: Vía País)

En mayo de este año, Irina Flehr rompió el silencio desde la cárcel de Bouwer y ratificó su inocencia. “Quiero vivir una vida normal, creo que se habló en toda la Argentina sobre este caso y se manchó mi nombre para el resto de mi vida”, manifestó.

Asimismo, la ahora condenada relató que junto a su papá llegaron a un acuerdo para hacer la división de bienes de su madre y negó que hayan quedado diferencias por la herencia: “Me pesa muchísimo que básicamente me ponen a mí como autora de algo que... mi papá era la única persona que tenía de mi lado, era la única de mi sangre, aparte de mi hija”.

Sobre su vínculo con el resto de los implicados, Flehr dijo que, a excepción de su ex, a todos sólo los conocía “de vista” y se limitó a dar comentarios con respecto a su culpabilidad. Por otra parte, en cuanto a su relación con Leandro Moscarello, dijo que se había separado por haber descubierto “varias infidelidades” y porque “había desaparecido plata” en su casa.

Finalmente, la hija del arquitecto se dirigió a su familia paterna y concluyó: “Al ser madre, sé que perder un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Y yo perdí a un papá y fue lo peor también que me pasó, perdí básicamente todo. Comprendo el dolor que debe estar sintiendo mi abuela y mi tía, comprendo perfectamente todo eso, pero que no me culpen a mí por algo que no hice”.

