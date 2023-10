Cyber Monday 2023: cuándo comienza el festival de súper descuentos

Del 6 al 8 de noviembre la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) llevará a cabo una nueva edición de CyberMonday, uno de los eventos de compras online más importante del país, que busca seguir fortaleciendo a la economía digital. En esta edición habrá una serie de novedades en el sitio web, para una experiencia de compra mucho más personalizada.

El evento contará, en esta onceava edición, con más de 900 marcas participantes, dentro de las cuales participarán más de 100 por primera vez. A su vez, del total de marcas inscriptas, 245 son empresas radicadas en el interior del país, representando el 27% de las mismas.

CyberMonday tendrá 11 categorías disponibles de productos las cuales son: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Servicios; y Varios. A través del sitio oficial del evento, www.cybermonday.com.ar, los usuarios podrán encontrar descuentos en más de 15.000 productos.

La edición 2023 contará con algunas modificaciones en el sitio que buscan una mejor experiencia de compra para el usuario, así como también una navegación más personalizada. Entre las principales novedades de este año se destacan:

MegaOferta Noche Bomba : Se trata de ofertas que tienen descuento mínimo del 20% y que estarán disponibles de 20:00 a 22:00 horas o hasta agotar stock.

: Se trata de ofertas que tienen descuento mínimo del 20% y que estarán disponibles de 20:00 a 22:00 horas o hasta agotar stock. MegaOfertas Bomba: Durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías, de 12:00 a 13:00 horas o hasta agotar stock.

Durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías, de 12:00 a 13:00 horas o hasta agotar stock. Más Clickeados: Dentro de la sección de MegaOfertas, habrá un apartado con un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Dentro de la sección de MegaOfertas, habrá un apartado con un ranking de los productos más populares entre los usuarios. Sección Descolocados : En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte y es una novedad de esta edición de CyberMonday.

: En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte y es una novedad de esta edición de CyberMonday. Web Site Personalizado : La gran novedad de esta edición es que el sitio será personalizado según las preferencias de cada usuario. El sitio estará utilizando machine learning para aprender sobre qué le gusta a cada consumidor y hará las recomendaciones según esa base. De esta manera, se le podrá asignar “me gusta” a los productos de interés para añadirlos a favoritos y crear tu propia wish list.

: La gran novedad de esta edición es que el sitio será personalizado según las preferencias de cada usuario. El sitio estará utilizando machine learning para aprender sobre qué le gusta a cada consumidor y hará las recomendaciones según esa base. De esta manera, se le podrá asignar “me gusta” a los productos de interés para añadirlos a favoritos y crear tu propia wish list. Filtros : Entre los filtros destacados se encuentran el de cuotas, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), rango de precios, retiro en tienda, envíos a todo el país, promos bancarias, entre otros. En esta edición se suma como un nuevo filtro el envío gratis.

: Entre los filtros destacados se encuentran el de cuotas, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), rango de precios, retiro en tienda, envíos a todo el país, promos bancarias, entre otros. En esta edición se suma como un nuevo filtro el envío gratis. BOT: El usuario, dentro de las MegaOfertas, podrá interactuar con eBot: un chatbot donde conversarán sobre los productos más buscados, los imperdibles, ideas para inspirarse o hasta reportar MegaOfertas.

“Recibimos cada edición de CyberMonday con expectativas y mucho entusiasmo. Este año nos propusimos trabajar de manera especial en el sitio, pensando en un consumidor que ya tiene el hábito instalado de realizar sus compras a través de canales digitales, para que tenga una mejor experiencia de compra. Para estar al tanto de todas las novedades de los tres días del evento, invitamos desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico a suscribirse en el sitio oficial de CyberMonday (www.cybermonday.com.ar) para recibir las notificaciones y no perderse de nada”, comenta Andrés Zaied, Presidente de la CACE.

Cyber Monday 2023: cuáles son las empresas que participan

Almundo; Arredo; AssistCard; Atajo; Beauty 24; Belmo; BGH; Bidcom; Calm; Casa del Audio; CECCHINI; Cetrogar; Coca-Cola en tu Casa; Colonia Express; Compra Gamer; Coppel; Coris Asistencia al Viajero; De Sillas; Deturista.com; DVIGI; Easy; Farmacias Central Oeste; Farmacity; Farmaonline; Fravega; Gadnic; Gardenlife; Grisino; Hendel; Jaguar; Jumbo; La Anonima Online; La Cardeuse; La Espumeria; Lacoste; Lancome; Megatone.net; MercadoLibre; Mexx gamers por naturaleza; Montagne; Movistar; Musimundo; Naldo; Norauto; Novogar; Nuevas Hogar; OpenSports; Openfarma; Pardo; Parfumerie.; Perfumerias Juleriaque; Perfumerias Rouge; Perozzi e Hijo; Personal Flow; Riiing; Rosen; SABEMOS DE ALMOHADAS; Samsung; Simmons; Sommier Center; SPORTING; Start_; TaDa; Tecnocompro; Tienda Bonvivir; Tienda Mia; Tienda Newsan; Tus Zapatos; Universal Assistance.

Otras empresas participantes:

0800 Don Rouch; 47 STREET; Abaco; Abaco Amoblamientos; ACF; Adára Fábrica de Joyas; Add Travel Group; Admit One; Advanced; Aerolíneas Argentinas; AFA Shop; Aguirrezabala Hogar; AJAXGOLD; Akiabara; Al costo Calzado; Ala Moana Surfshop; Allo Martinez; ALOISE; Alpine Skate; Alto Rancho; Alucinna; Alvear OnLine; AMAYRA; American Express; AmmA Beauty Center; Ampere Materiales Electricos; Amphora; Andes Origen; Andreani; Answer Seguros; Antuan Joyerias; Araquina; Arcor en Casa; Ariston; Arpegio; Arte Sofa; Aseguratuviaje; ASSIST 365; ATENAS; Athix; ATI Viajes; ATOMPROTECT; Atrapalo; Auditor; Authogar; AUTODO; Avalian; Avantrip; Avanzar Instituto; Avene; Aveno; Avon; Axa Assistance; Axe; Axon Training; AYRES; B+D; babycottons; BAIRES4; Bairesit; Banco Macro; Banioferta; Barber Shop; Bath and Co; Batistella; Batuk Originals; Bauletto; Bazhars; Bebesit; BEDTIME; Benita's; Bensimon; Benvida; Bercovich; Bergallo y Pastrone; BERTOLINA BIKES; Bigbox; Billabong; BlackSky; Blaisten; Blanco Store; Blanqueria Home; BNA Conecta; Bodega Escorihuela Gascón; Bodega Luigi Bosca; Bodegas Bianchi; Booking.com; BookingCars; Borsalino Calzados; Bourbon; Bowen; Brahma; Branca Store; Briganti; Brillantina; Bringeri Hogar; Brinox; Briosa Mercado Gourmet; Broer; Brooklyn Moto Co.; Brooksfield; Bross Underwear; Bulfer; BULONERIA BELGRANO; Buquebus; BURGUES; Buscalibre.com; Buttman Sex Shop; Byrna; Cacique; Cafe Delirante; Cafe Martinez; Calzetta Neumaticos; Cannon; Canterbury; Carestino; Caro Cuore; CAROL ARGENTINA; Carter's; Casa de Pedro; CASA GHARA DECO; casa marina; Casa Silvia; Casablanca; Casacatar; Caseland; Castillo; Catalana Shoes; Center Hogar; Central de Pasajes; Centro de e-Learning UTN BA; Centro Medico Barman; CENTROSIDER; Cepa de Vinos; CHARCO; Cheeky; CheersApp; Chelsea; Chemes; Cherimoya; Cerveza 27; Chila Pets; Cif; Cinemark Hoyts; Clarín; CLASS LIFE; Claudia Muebles; Click Compra; CLIMA NORTE; Clinique; Club Med; Cocuk; Codini; Colchoneria Ideal; Colchonería San Vicente; Colombraro Plasticos; Colon - Red de Farmacias; Columbia Argentina; Comercial CMP; Comfy Home; Como Quieres; Complot; Compra Cierta; Compra Sentado; Construyo al Costo; Corazón de Tinta Librería; Corfam; Corona; Corralón Don Antonio SRL; CORRALÓN EL AMIGO; Cortinas Online; Crayon; Creciendo; Cremas Caviahue; Crocs; Cye Online; DaleClick; Dan Arte Textil; Darsie; Dash; Daytona; DC Shoes; De Uñas; Definit, Depilacion Laser; DELAOSTIA; Dellacasa; Dellepiane Spirits; Dellorean FC; DERA SHOES; Dermaglos; Descorcha; Desiderata; Despegar; deVentas.com; Devré; Dexter; Dia Argentina; Diäba; Diadora; Digital Sport Shopping Online; Digital Zoom; Digiya; diprostore; Disco; Distribelleza; Distribuidora Fitzgerald; DMaker; Domaine Bousquet; DORIAN Argentina; Dormistore; Dos Padres; Dove; Dreams Planet; DREAN; Dricco Sommier; Dricco.com; DX Electrónica; E-Glow; E-Pelo; ebarber-store; EC ELECTRONICA; Ecomodico; EDS Group; El Balcon; El Genovés; EL MADERO; El Mecado de Zapatos; El mundo del juguete; El Palacio del Rodado; Electro Misiones; Electro Point; Electrolux; Electrónica Megatone S.A.; Electroverse; Element; Elepants; eNova; Entre Dos Alfajores Premium; EQUUS; Espacio Casa; Espacio Mamás; Espacity; Estacion Libro; Estancias Chiripa; Estee Lauder; Estelar Colchones y Sommiers; Eterna Cadencia; Eucerin; EUROPCAR; EXIT; EXITOYS; EXPRESO MALARGUE; Extasy Sex Shop; Eyelit; Familia Bercomat; Farma365; Farmacia 12 de Octubre; Farmacia Alvarez; Farmacia Cuyo; Farmacia Dardati; Farmacia del Pueblo; Farmacia Del Puente; Farmacia General Paz; Farmacia La Sante; Farmacia Los Alamos; Farmacia Manes; Farmacia Social; Farmacia Vassallo; Farmacia Zentner; Farmacias Daniotti; Farmacias del Centro; Farmacias del Pueblo; Farmacias del Sud; Farmacias Lider; Farmacias Lopez; Farmacias Patagónicas; Farmacias Ponte; Farmacias RED; Farmacias Selma; Farmacias TKL; Farmacias Uomax; Farmacias Vilela; Farmacias Villegas; Farmacias y Perfumeria Global; Farmalife; FarmaPlus; Farmashop; Farmavitus; Fava; FC Hogar y Deco; Felfort; Ferniplast; Ferraro; Ferreira Sport; Ferreteria Central SRL; Ferrocons S.A.; Fifteens; Fiorani; FIori Calzature; Fit Store; Fleek; Foschia; Foster Viajes; Frizata; FULL REMERAS; Fullescabio; Furzai; FV griferias; Gafa; Galpón de Ropa; GAMATI CALZADOS; Gamma Herramientas; Gani; GAP HAUS; Garbarino; Garnier; Gato Dumas Online; Genera; Gepetto; Get the Look; Gfitness; Giuliana BSAS; Gloss; GOcuotas; Gofriz; GOL Linhas Aereas; Gomeria Altamirano; GPSfarma; GRAMABI; GRAVEDADX; Green Deco; Grid; Grimoldi; Grupo dietrich; GSA Grupo Santa Ana; Gusanito Kids; H.R.O Joyas; Harek; HAUS OF DENIM; Havaianas; HB Asadores; Heben Calzados; Heben Calzados; Hellmann´s; Hertz; Heyas; Hidroal; Hidrofil; Hidrolit; Hiper Audio y TV; Hiper Libertad; Hiperceramico; Hipoglos; Hola Fauna; Home Collection; Home Kong; HOMEBRAND; Homedics; Honky Tonk; HOP; House and Office; HP; HTVS; Hudson Cocina; Hush Puppies; IBERIA Lineas Aereas; ICANA; ICBC Mall; Ideas en fotos; Ideas Tecnológicas; Ideko; Iké Argentina; importbaires; IndiaStyle; Indy; Infinit Eyewear; INPRO; Intecnova; Iocco Shoes; iPoint; Isadora; Itecom Digital; Jane Jones; JazmeenDeco; JMI Tienda de Muebles; John L Cook; Juguetería Cebra; Jugueterias Cachavacha; Jugueterias Carrousel; KALITEKNOS; Kappa; Kavak; Kavanag Colchones y Sommiers; Kerastase; Keter; Kevingston; Kiehl's; KIMEIKA; Kinderland Juguetes; KitchenAid; Klorane; Kolors Odinroxs; Kosiuko; KUCHEN Bazar; L'oreal Paris; L'oreal Professionnel; La Argentina; La Barra; La Casa del Fitness; La Dolfina; La Esquina del Neumático; La Franco; La Leopolda; La Lomita; La Martina; La Medica Hogar; LA NACION; La nueve equipajes; La Roche Posay; Landmark; LANFOX NEUMATICOS; Langosta; LAROCCA NEUMATICOS; Larrauri Neumaticos S.A; Las Margaritas; Laundry Jeans; Le Mardi; Le Utthe; Leder HD; Lee; Legacy; Leloir Beauty Store; Lenovo; Leonardo Marroquineria; Levi's; LG Electronics Argentina; LiBooks; Libreria Contexto; Libreria El Poli; Librerias Tras los Pasos; Librerías Yenny - El Ateneo; LIBROS DE LA ARENA; Lider Coach Profesional; Lider Notebooks; Lidherma; LIESA HOGAR; Life Seguros; Little Akiabara; Living del Parque; Living Factory; LMS Premium Store; Locademia Racing Club; Longvie; Love And Home; Loveafrica Bikinis; LTO Mayorista; Luciano Marra; Luminocity; Lure by MS; Lusqtoff; Luxcar; Luz de Mar; MAC Cosmetics; Macchiato; Macowens; MacStation; Magazzino Almacen; Magher; Maitess; Maleducadas Shoes Store; MANCINI; Marea; Mariages Home; Martinez Escalada; Más Abrazos by Huggies; Mas Farmacias; Mas que Sillas; Más Visión; MasOnline; Master Health; Matesur; Mateu Sports; Maximus Gaming Hardware; Maxx; Maybelline; Mayorista de Electrodomésticos; MC Optica; Me Extraña Araña; Me gusta; Mega Sports; Mercadian; Mercado Pago; Merlino; Mi Campo; Mi Farma; Mi Jugueteria; Midea Argentina; Mihran; MIMO; Mir Fitness; Mistral; Miwok; Mix Pinturerías; Mizu; Mobbex; Mobilarg; Mocassino; MODO; modomarket.com; Molinos Rio de la Plata; Monococo Jugueterias; Moov; Morph; Motocity; Motomercado; Motorola; Moulinex; MRBEQUIPAMIENTOS; Multipoint; Multitravel.com; MundoChip; My Name Is Mecha; MyA Comercial; Myr Sport; Naranja; Natura Cosméticos; Nebitel; Necxus; NEDI; Neo Bag; NERATTA; Nescafe; Nescafe Dolce Gusto; Nespresso; Nestlé Baby & Me; Neubamust Chacabuco; Neumaticos Pons; Neumaticos Rocca Ciudadela; Neumaticos Rocca Rodriguez; Neutrogena; New Corp Medicina Estetica; Newsport; Nextgames; Nico Tiendas; Nictom Argentina; Nido; NIGERIA; Nivea; Nixon; NIXXI DUST; Norshop; Novatech Store; Nutrilon4; O'Neill; Oakley; Oliovita; OMINT ASSISTANCE; On Sports; ONA SAEZ; OneClick; Oportutek; Optica Moyano; Opticas Sociales; Orígenes Seguros de Retiro; Oscar Barbieri; OSX; Otero Hogar; Other Nature sex shophttps://sexshop-othernature.com.ar/; Outlet Rhodia; Outmall; Outtec; Overhard; Owoko; Oxford Polo Club; Paco Garcia; Paddle Watch; Pádel Store; Paloma Clothes; Pampa Herramientas; Pampa Shop; Pandora Oficial; Paradiñeiro Farmacias; PARINI; Paruolo; Pastalinda; Patagonia; Pato Pampa; PAX Assistance; PedidosYa; Peditusilla.com; Pelikan; Perfumerías Ruiz y Roca; Perramus; Petenatti Hogar; Petrios; Phi Phi Toys; Philips; Piccadilly; PIDEWEB; Piero; Pigmento; Pintecord SRL; Pinturas Paclin; Pinturerias Ambito; Pirámide Home; PISANO; Pixel Store; Planeta Descanso; Portsaid; Potiers Home; Prany; Prestigio; Previsora del Parana; Prime; PRK; Pro Hockey Shop; Proteger Salud Farmacias; Prototype; Provincia Compras; Prüne; PRUSSIA; Punto Deportivo; Punto Digital; Punto1; Puppis; Purisima; QUIEROMICAMA; Quiksilver; Quilmes; Radio Sapienza; Raffe Perfumerias; Raiz Negra; Randers; Rapsodia; Rebajas OK; Red Sport; Reebok; REEF; Refill Lab; Regina Cosmetics; Reina Alba; Remy; Rentacar; Reusch Exclusivo; Rever Pass; Rex; Rexona; Rimmel; Ringo; Rio Uruguay Seguros; RM Competicion; Rochas; ROHI Sommiers; Roller Market; RollerShow; Rossetti Deportes; Roxy; RP Luxury; Rubinzal Culzoni; RVCA; Sabemos de Colchones; Safe Travel Assistance; Sagitario; SAIL; Salitrada Swimwear; Salón Del Peinador; Sampietro; Samsonite; SANCOR BEBE SHOP; SANCOR SEGUROS; Sandra Selma Farmacias; Santa Ana Farma; Santa Bohemia; Santa Bohemia Kids; Santa Odisea; Savage Sex Shop; Saverio di Ricci; SBS Librerías; Scandinavian Outdoors; Scombro Jeans; Selú; Sensei; Seven Sports; Sex Cordoba Shop; Sex Shop Eclipsia; Sex Shop Tentaciones; Sheshu; Shipin; Shop BBVA; Shop Nestle; ShopGallery; Shopnow; Shopping Viajes; Shoppy; ShowSport; Siempre Bien; Siempre Farmacias; SILLASDF; SILVINA C.; Simones; Simplicity; Skip; Sleep Box; Sleep&Co; Smaragd Cellar; Smart Tek; Smiles; SODIMAC; Soft Calzados; Somos Wapp; Sonnos; Sophie Perfumeria; Soy Cuervo; Soy tu Farmacia; Sportline; SPORTOTAL; Springwall; Spy Limited; Star Cuisine; STEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS; Stella Artois; STI Digital; Stock Center; Stock In Lavanda; Strong | blindados; Style Store; Suavestar; Sueño Dorado Colchones y Sommiers; SUMA HOGAR; Suono; Super Auto; Super MAMI; SuperiFarma; SUPERMAT; Supermercados Cordiez; Susana Balbo Wines; Svelty; Swarovski; Swat Point; Swatch; Sweet; System Basic; System32Cba; Tascani; Tatas Home; Taverniti; Tecnofast; Tejano Stores; Telecom; Tenflex; Tenko Sports; TeVeCompras; TGW - Tagwood; The Bag Belt; The Chemist Look; The Food Market; The Foodies Store; The Geek Spot; The Rock Store; The Toy Store Argentina; Thomson Reuters; Ticket Online; tidi; Tienda BNA; Tienda Ciudad; Tienda Clic; Tienda de Calzados; Tienda de Peluqueria; Tienda Delta; Tienda EMI SRL; Tienda Grupo Sarti; Tienda IUPP - Itaú; Tienda Nap; Tienda Online - Galicia; Tienda Pincha; TIJE Travel; Tio Tom All Inclusive; Tiribelli; TOCHE; Todogrifería; TodoMaq; Todomoda; Tomy Librerias; TOPMEGA; Topper; Total Cover; Tout; Tramontina; Travel cupon; Travel Services; Tresemme; TRIBU DE JAH; Trip; Tripplor; TROWN; TU TIENDA BANCOR; TUA; Tublanco; Tucci; TuCompu; Tucson; Tupperware Brands Argentina; Turismocity; Twistshake; Ultracomb; Un Mate; UNIMAX; Universidad de Palermo; Universo; Universo Aventura; Universo Colchones; Urban Cow; Utrend; Valkur; Vallejo Calzados; Valyria Home; Vanderholl; VATER; Vaypol; Ver Apasionadas; Verbena Chic; Verdemas; Viajes NaranjaX; Viajobien.com; Viamo; Vichy; Viners; Vinos & Spirits; Vinoteca Campos; Violetta Cosmeticos; VM Bikinis; Volalá; VOLF; Wabro; Wanama; Wanama Kids; WAYFARER; Whirlpool; WINDLUX; WPN; Wrangler; Xiaomi Store Argentina; XL Extra Large; Yagmour; Yelmo; YPF Serviclub; Zarate Materiales; Zelucash; Zona Zero; ZUNONI.

Fuente: Ámbito