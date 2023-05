Declararon "ineficaz e irregular" el fideicomiso de Santiago Maratea para pagar la deuda de Independiente

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró este miércoles que el fideicomiso que Santiago Maratea organizó para la colecta por Independiente es “ineficaz e irregular” y ordenó iniciar una acción para designar un interventor informante para su control. El Rojo apelará la medida.

Las dudas que plantea y analiza la Justicia

Mientras tanto Claudio Levy, uno de los abogados del fideicomiso se refirió a los ítems de mayor debate que la Justicia pone en cuestionamiento, como por ejemplo el domicilio donde se constituyó el acto jurídico. En declaraciones radiales, explicó que el exarquero de Independiente Miguel Ángel “Pepe” Santoro es el fiduciante y que la firma del acuerdo se realizó en Neuquén porque es “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

La defensa de los abogados del fideicomiso

“Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro (ndr: Maratea es el fiduciario), que lo que hizo fue aportar $32.000, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto”, explicó Levy.

En declaraciones a Radio Mitre, Claudio Levy respondió otro de los puntos álgidos de la polémica colecta: por qué no se da a conocer públicamente el contrato de creación del fideicomiso: “Tengo el deber de confidencialidad con mi cliente. Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”, dijo.

El fiduciario, el fiduciante y la polémica del 5% que se lleva Santiago Maratea

Cuando se establece un fideicomiso, las pares se dividen entre fiduciario, que es quien recibe los bienes en fideicomiso y se compromete a cumplir con el encargo y a darles el destino que determine el fiduciante en el contrato; y el fiduciante, que es quien constituye la propiedad fiduciaria. Según Levy, el contrato establece que el fiduciario, por su gestión, recibe una remuneración (en este caso del 5%) y que los gastos los paga el fideicomiso (un 0,8%).

El documento completo de la IGJ que declara “ineficaz e irregular” el fideicomiso de Santiago Maratea

¿Qué dijo Santiago Maratea sobre el polémico 5% millonario que se llevará de la colecta para Independiente?

“(Al ser consultado) Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder . Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé. Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5% (ndr: de los 20 millones de dólares que intenta recaudar). Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5% (ndr: de los 20 millones de dólares que intenta recaudar). Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”. “Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: 'Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal', pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”.

“Y sobre esos 400 millones no es que digo 'uy, mirá la que hice' . Nada que ocultar. Lo flashero no me parece cuánta plata cobraría yo sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años”.

. Nada que ocultar. Lo flashero no me parece cuánta plata cobraría yo sino “Yo estoy feliz porque lo que hago como fiduciario en un fideicomiso es lo que hago como Santi Maratea en una colecta. Hay gente que me bardea por pasar la gorra, lo digo metafóricamente, que en el marco de un fideicomiso se reconoce como un trabajo”.

Hay gente que me bardea por pasar la gorra, lo digo metafóricamente, que en el marco de un fideicomiso se reconoce como un trabajo”. “Por otro lado: ¿ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: 'Ay, Santi, deberías hacerlo gratis' . ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”.

. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”. “Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero entiendo que no todas son buenas intenciones y a este laburo lo estoy haciendo yo . Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no?

. Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no? “Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa. Digo... 'Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta'. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”.

Fuente: Todo Noticias