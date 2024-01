Desde el Gobierno insisten: "Quien no trabaje no va a cobrar"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró que descontarán el día a los empleados públicos que se sumen al paro general de la CGT. "El que para no cobra", sentenció en su habitual conferencia de prensa. Además reiteró que "el derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre".

"Lo que no vamos a hacer es que se haga cargo la gente de los empleados no vayan a trabajar. En relación a que me abstenga, yo soy simplemente el vocero presidencial, así que les ruego que asesoren como corresponde", completó.

Más temprano, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y ya se prepara para continuar con las gestiones relacionadas con la ley ómnibus y las medidas de ajuste económico impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Fuente: Ámbito