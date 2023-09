Detuvieron a la ex empleada de Germán Martitegui por robarle medio millón de dólares

Germán Martitegui, una de las estrellas de Masterchef, sufrió un robo de dinero en su casa de la zona norte del Conurbano bonaerense en abril último. El hecho fue descubierto y denunciado a la Justicia por Martitegui luego de que regresó de un viaje a mediados de ese mes, con un expediente a cargo del fiscal Gastón Garbus. El monto del robo fue de medio millón de dólares, según confirmaron fuentes oficiales.

Días atrás, la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense detuvo a su ex empleada doméstica, identificada como Lidia Isidra Figueredo, de 41 años, oriunda de Paraguay, con domicilio en General Rodríguez, registrada en el régimen de personal doméstico hasta enero de este año. Sin embargo, luego de realizar una ampliación de su declaración indagatoria, la mujer fue liberada.

Según la reconstrucción que realizó la Justicia, Martitegui realizó un viaje a Estados Unidos del 13 al 17 de abril. Fue recién algunos días después de su retorno que notó el faltante de 500 mil dólaresen su caja fuerte. El cocinero no hizo la denuncia de inmediato, sino que intentó indagar entre sus empleados sin éxito. La caja fuerte no estaba forzada, por lo que el ladrón uso la llave. “Tiene varias personas que lo asisten, pero lo curioso es que, si él no está en la casa, los empleados tampoco, por lo tanto, quien robó ingresó a la vivienda sin el permiso de Martitegui”, explica un investigador.

A pesar de los muchos empleados, el famoso cocinero comenzó a sospechar de la empleada que cuidaba a sus hijos. Es que la mujer, de un día para el otro, dejó de trabajar y nunca pasó a buscar un monto de dinero, mucho menor al robado que Martitegui le debía.

A raíz de esto, el jurado de Masterchef realizó la denuncia que recayó en la fiscalía de Garbus y comenzó la investigación. Un detalle llamativo para la Justicia fue que nadie de sus empleados sabía dónde estaba la llave de la caja fuerte, que la víctima escondía entre sus ropas en su vestidor.

La primero que hizo la fiscalía fue identificar a la mujer. Figueredo, por esos meses, comenzó a construirse una casa en General Rodríguez. Además, dos días después de que Martitegui vuelva de Estados Unidos, el marido de Figueredo realizó un viaje express a Paraguay. El tercer dato que no cerraba al fiscal Garbus fue un viaje a Uruguay que realizó la mujer, no en micro o en avión de línea, sino en avión privado.

Con estos datos recolectados, más una serie de entrecruzamiento de llamados que por el momento tiene resultados parciales, Garbus solicitó el allanamiento y la detención de Figueredo. El juez de garantías del caso convalidó ambas situaciones y la mujer fue detenida en las últimas horas.

“En un primero momento se negó a declarar, pero luego en la tarde de ayer, pidió una ampliación y explicó algunas cosas. Por ejemplo, que el viaje en avión privado lo hizo junto a una familia con la que trabajaba. Eso pudimos corroborarlo como cierto. Además, explicó que dejó de trabajar y no volvió a buscar lo que se le adeudaba, porque ya había comenzado a trabajar en otro lugar y no tenía tiempo”, explica una fuente judicial.

Para lo que Figueredo no tiene explicación aún es para la construcción de su casa en Rodríguez, por encima de sus posibilidades económicas, y para el viaje de su marido a Paraguay.

Luego de la declaración, Figueredo quedó en libertad. La calificación en su contra es la de hurto agravado, un delito excarcelable. Sin embargo, sigue investigada. En las próximas horas, la justicia recibirá el informe completo del entrecruzamiento de llamadas. Ese será un dato vital para conocer la actividad del celular de la imputada en los días en los que se cree que fue el robo.

