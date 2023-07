Dos años del DNI no binario: más de mil argentinos modificaron sus documentos

Este viernes 21 de julio, Argentina celebra el segundo aniversario del histórico decreto 476/2021, un hito en la lucha por los derechos de género al permitir la opción de la nomenclatura "X" en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, reconociendo así identidades de género fuera del tradicional binomio masculino/femenino. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en consagrar este derecho.

La utilización de la "X" en el DNI abarca diversas identificaciones no binarias, como indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado y otras que no se ajustan al esquema tradicional.

Desde la entrada en vigencia del decreto, 1044 argentines han optado por cambiar su documentación, según datos de la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. Esta cifra representa el 6,9 % del total de trámites de rectificación registral bajo la Ley 26.743 de Identidad de Género. Además, el 10,25 % de las personas que eligieron la opción no binaria lo hicieron antes de cumplir la mayoría de edad. La edad promedio de quienes tramitaron el DNI no binario es de 27 años al momento de realizar el cambio.

Desde la sanción del decreto, ha habido un crecimiento sostenido en el número de trámites de cambio de género. Durante 2021 se realizaron 224 cambios (9,4 % del total de trámites), mientras que en 2022 se efectuaron 637 cambios (19,3 %) y en 2023 —hasta julio— se modificaron 183 documentos (23,3 % del total de trámites).

El artículo 10 del decreto 476/21 situó al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) como el ente responsable de brindar capacitaciones sobre la materia a todas las autoridades y trabajadores del sector público nacional. En ese marco, se capacitaron más de 160 máximas autoridades de distintos organismos estatales y a más de 600 trabajadores de organismos nacionales, provinciales y municipales.

Cómo acceder al DNI no binario El trámite para acceder al DNI no binario se puede realizar en los centros de documentación propios del Renaper, en las oficinas del Registro Civil de todo el país o en cualquier consulado de Argentina en el exterior.

Las personas extranjeras que tengan DNI y residencia permanente en Argentina pueden hacerlo presentando un formulario en la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones correspondiente al domicilio de su DNI como residentes permanentes (original y copia) y explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no pueden hacer la rectificación de sexo en su país de origen.



