El bebé argentino cautivo en Gaza cumple un año: "Tenemos esperanza de que esté vivo"

Kfir Bibas, el rehén más pequeño retenido en la Franja de Gaza, cumple este jueves su primer año de vida en cautiverio en algún lugar del enclave palestino.

Este miércoles, en la víspera de la fecha, un grupo de personas autoconvocadas organizará en el Parque Centenario de Buenos Aires un festejo de “cumpleaños no feliz”. Será un encuentro cultural, artístico y humanitario para reforzar el pedido de liberación de Kfir y de todos los rehenes.

Se estima que aún quedan unos 130 cautivos en el enclave palestino. Trece son argentinos, el 10% del total, entre ellos Kfir, su hermano Ariel, de 5 años, y su madre Shiri Silberman. El padre Yarden Bibas, de nacionalidad israelí, también está cautivo en Gaza.

Si bien el movimiento islámico Hamas anunció las muertes de Kfir, Ariel y Shiri el 29 de noviembre en un supuesto bombardeo, Israel afirma que no hay pruebas que fundamenten sus decesos.

“Este ´no festejo´ es algo simbólico. Nos acerca a conmemorar la esperanza de que Kfir pueda estar vivo”, dijo a TN la tía del pequeño, Romina Miasnik, prima de Shiri.

Cómo será el festejo de “cumpleaños no feliz” para Kfir Bibas

Kfir y su familia fueron secuestradas del kibutz de Nir Oz el 7 de octubre tras el brutal ataque de Hamas que dejó más de 1200 muertos y 240 personas secuestradas. La represalia israelí incluyó bombardeos y una invasión terrestre que, según el último balance del movimiento islámico, provocó más de 24.000 víctimas fatales, miles de ellas niños.

El “festejo” se celebrará este miércoles a las 18:00 en la zona del mástil del Parque Centenario, de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esto surge de un grupo de personas preocupadas por la situación. Queremos que cada vez más gente entienda la urgencia de que liberen a Kfir, a su familia y a todas las personas secuestradas”, dijo a TN la organizadora del evento, Michelle Wejcman.

“Por eso, convocamos a quienes quieran sumarse al pedido humanitario y universal que lleva un mensaje clave: Liberen a todas las personas secuestradas. Necesitamos que el mundo vuelva a ser un lugar para que todas las chicas y los chicos puedan jugar en paz”, afirmó la convocatoria.

Habrá una suelta de globos con el rostro de Kfir

La temática será simple: se entregarán globos a los asistentes con la cara de Kfir. “Como él no está, no podemos hacer un festejo. Entonces vamos a reunirnos con todas las personas que sientan que un bebé no tiene que estar secuestrado y consideran que eso es terrible e inaceptable. Vamos a tomar prestados los deseos de Kfir y vamos a pedir por su liberación”, dijo Wejcman.

En el encuentro hablará Sandra Miasnik, prima de Shiri. ”Pido empatía y apoyo para que la energía sea una sola y más potente, para demostrarle al mundo que no hay un lado u otro para las personas de buen corazón. Kfir tendría que estar dando esos primeros pasos y jugando en su casa, con toda su familia. Punto. No hay cuestionamientos posibles”, dijo.

La familia vive momentos dramáticos y mucho más desde que Hamas anunció la muerte de Shiri y sus hijos. Sin embargo, la esperanza se mantiene.

“No hay pruebas. La familia sigue reclamando por la liberación. Esto va más allá de la comunidad judía y del conflicto geopolítico. Es una cuestión humanitaria”, dijo Wejcman.

Junto al rostro de Kfir y su familia, estará presente el reclamo para los demás rehenes argentinos que siguen cautivos en Gaza. “Es desesperante. Nadie pensaba que iban a pasar 100 días. Sentimos que por momentos nadie nos escucha, que no nos tienen en cuenta”, dijo a TN Micaela Rudaeff, prima del rehén argentino Lior Rudaeff, secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak

Romina Miasnik, tía de Kfir, afirma: “Se nos está haciendo muy difícil pensar nuevas estrategias. En principio debemos visibilizar el tema, que no se olviden que hay un bebé cumpliendo un año y que está en Gaza de rehén. Nadie confirmó su muerte ni la de su familia. No hay nada certero. Nosotros seguimos esperando más del gobierno argentino y del israelí”.

