El Conicet posterga el programa de Becas y Promociones hasta que se confirme el Presupuesto 2024

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) divulgó este martes 16 de enero un comunicado mediante el cual dejó el suspenso el régimen de becas y promociones, "hasta tanto se configure el presupuesto definitivo".

La comunidad científica atraviesa momentos de máxima incertidumbre ya que al no publicarse los listados de becas doctorales y postdoctorales, muchos investigadores permanecerán en una suerte de "limbo laboral", sin cobrar.

La situación afectará en la misma medida a otros científicos, que no podrán incrementar su salario por promoción, mientras que la mayoría estará con salarios congelados, con el agravante de las proyecciones de inflación que, según varias consultoras, seguirían la tendencia registrada en diciembre.

Otro de los puntos que reviste gravedad es que en el contexto actual, con el presupuesto prorrogado, el Conicet cuenta con recursos para su funcionamiento hasta junio.

En este marco que el organismo dio a conocer un comunicado con las resoluciones adoptadas luego de la reunión extraordinaria que tuvo lugar el último 16 de enero.

"Tras su reunión extraordinaria del día 16/01/2024, el Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional", expresaron las autoridades del Conicet.

"Dichas normas", prosigue el comunicado, "establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional".

En función de lo anterior, "el Directorio define posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones CICyT hasta tanto se configure el presupuesto definitivo, y encomienda al Presidente del CONICET arbitrar los medios para realizar las gestiones que permitan obtener las adecuaciones necesarias al presupuesto".

Por otra parte, remarcaron que la reciente definición "será revisada por el Directorio en su próxima reunión y/o en función de los avances que informe la Presidencia al respecto".

Tensión entre el Conicet y el Gobierno nacional

El gobierno libertario y la comunidad científica mantienen un vínculo de tensión, que se visibilizó de manera notable el pasado lunes, en el contexto del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, donde múltiples referentes de la sociedad civil fueron convocados para analizar la Ley Ómnibus.

Durante el debate en comisión, el biólogo molecular e investigador del Conicet Alberto Kornblihtt defendió el sistema científico argentino y rechazó las iniciativas de privatización del sector.

El reconocido científico destacó que en todo el mundo los Estados juegan un papel fundamental en el financiamiento de investigaciones que luego son absorbidas por el sector privado y puso como ejemplo los desarrollos en tratamientos oncológicos, internet y las vacunas contra el coronavirus.

En ese sentido, Kornblihtt expuso la preocupación de la comunidad científica por medidas que describió como "una condena de muerte a las capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo futuro”.

Antes de conocerse el reciente comunicado del Conicet, el científico anticipó el grave panorama que se avecina en caso de no realizarse modificaciones en el presupuesto vigente: “Con el presupuesto de 2023 no llegamos a pagar los sueldos de Conicet en junio; no va a haber plata para mantener a los 300 institutos federales”.

Fuente: Perfil