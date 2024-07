El dólar libre baja a $1.440 y el "contado con liqui" se desploma a $1.360 con el nuevo esquema cambiario

Antes de las 11:30 el dólar “blue” amplía a 60 pesos la baja de este lunes, un 4%, a $1.440 para la venta en la city porteña, un descenso que contribuye a achicar la brecha cambiaria con el dólar mayorista a 56 por ciento.

Los dólares bursátiles se hunden 4%

Las paridades del dólar implícitas en la cotización de activos bursátiles se desploman 4% este lunes, en el día en el que debuta el nuevo esquema cambiario de intervención del BCRA en el mercado de valores. El “contado con liqui” promedia los $1.364 a través de acciones con ADR en Wall Street, mientras que el dólar MEP mediante bonos cede a 1.360 pesos. La brecha cambiaria con el oficial cede a la zona del 48 por ciento.

Volatilidad cambiaria: ¿Por qué el dólar blue es mucho más caro en Jujuy que en el resto del país?

La semana pasada, los mercados marcaron una nueva alza en la cotización de la divisa norteamericana, alcanzando los $1500 en Buenos Aires, y los $1570 en Jujuy, una cifra sumamente elevada que, lejos de mostrar un freno, sigue en sostenido crecimiento.

Nestor Chorolque, contador público nacional y asesor financiero, explicó algunos motivos por los que en la provincia comprar dólar Blue en Jujuy es más caro que en otros distritos del país. Según su análisis, “en el dólar Blue incide mucho la oferta y la demanda. A diferencia de Buenos Aires, en Jujuy hay poca oferta, es decir, hay pocos dólares para cubrir la demanda creciente que existe en la provincia; además quienes lo venden tienen una cotización de referencia pero al haber poca oferta le suben el valor por encima de cualquier otra provincia”.

Otro factor clave que marcó es el tema del horario. “No es lo mismo acudir a comprar dólares a las 11 de la mañana cuando hay mucho movimiento que a las 19 o 20 donde el mercado ya está más tranquilo” señaló.

El profesional consideró que “en Jujuy falta mucha educación financiera, saber por ejemplo cómo se accede al dólar MEP en vez de acudir al Blue. El dólar MEP o dólar bolsa es una opción a la que la gente puede acceder a una cotización menor que el dólar Blue. Pero a la vez hay un gran mercado informal en Jujuy, ya que la gente prefiere no blanquear esos fondos por eso tampoco elige el MEP ya que este requiere que los fondos provengan de una cuenta bancaria”.

Respecto a la última suba del precio del dólar la semana pasada, Chorolque explicó que todavía el Gobierno Nacional no genera las condiciones y la confianza necesaria para que el mercado sostenga o reduzca el precio de la divisa. “Cuando se aprobó la Ley Bases se pensaba que iba a bajar la cotización porque el Gobierno tenía las herramientas, el Riesgo País parecía que iba a bajar, se venía el pago del aguinaldo, etc. Sin embargo no sucedió, el mercado no bajó el precio y aun así la gente buscó refugiarse en una moneda más fuerte que el peso, a través del mercado informal”.

Finalmente consideró que hoy (por este lunes) será una jornada de mucho movimiento en el que, al parecer, podría haber un nuevo salto en la moneda extranjera. “Lo esperable para la jornada de hoy es que el precio siga creciendo después de las medidas que anunciara el ministro Caputo de que el Gobierno dejaría de emitir moneda. Esto llevaría a mantener la base monetaria que existe hoy y al no tener dinero buscan reducir la compra de dólar” explicó por lo que recomendó “acceder al dólar MEP, que es más barato, y no hay limitaciones".